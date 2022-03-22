Türkiye U19 - İskoçya U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
UEFA U19 Şampiyonası Elemelerinde Türkiye U19 takımımız kendi saha ve seyircisi önünde İskoçya U19 takımını konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan Türkiye U19 - İskoçya U19 maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-22 16:39:59
UEFA U19 Şampiyonası Elemelerinde Türkiye U19 takımımız kendi saha ve seyircisi önünde İskoçya U19 takımını konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan Türkiye U19 - İskoçya U19 maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Türkiye U19 - İskoçya U19 maçı ne zaman saat kaçta?
Türkiye U19 - İskoçya U19 maçı 23 Mart Çarşamba günü saat 18:00'da oynanacak.
Türkiye U19 - İskoçya U19 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Türkiye U19 - İskoçya U19 maçının şuan yayıncı kuruluşu belli olmadı. Açıklama geldiği anda haberimiz güncellenecektir. .
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