Türkiye U19 - İskoçya U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA U19 Şampiyonası Elemelerinde Türkiye U19 takımımız kendi saha ve seyircisi önünde İskoçya U19 takımını konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan Türkiye U19 - İskoçya U19 maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?