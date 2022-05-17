Türkiye U17 - İspanya U17 maçı canlı nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Şampiyonası grup maçında Türkiye U17 milli takımımız İspanya U17 takımı ile karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu mücadeleyi ekran başında izlemek istiyor. Peki UEFA Avrupa Şampiyonası maçı olan Türkiye U17 - İspanya U17 maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?