Türkiye Tayland'ı yenerse rakibi kim olacak? Türkiye yarı finalde hangi takımla oynayacak? Türkiye Kadın Voleybol yarı final rakibi hangi ülke? Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Millet Ligi grup elemelerini 7. sırada tamamladı ve finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye'nin rakibi Tayland oldu. Türkiye 14 Temmuz'da Ankara'da oynanacak maçta güçlü rakibini yenerse İtalya ve Çin maçlarının galibi ile yarı finalde eşleşecek. Türkiye'nin yarı final muhtemel rakibi saat 15.00'te belli olacak. Türkiye Tayland maçının galibi İtalya-Çin maçının galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Türkiye Tayland'ı yenerse rakibi kim olacak? Türkiye yarı finalde hangi takımla oynayacak? Türkiye Kadın Voleybol yarı final rakibi hangi ülke? Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Millet Ligi grup elemelerini 7. sırada tamamladı ve finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye'nin rakibi Tayland oldu. Türkiye 14 Temmuz'da Ankara'da oynanacak maçta güçlü rakibini yenerse hangi takımla eşleşeceği spor severler tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye Tayland'ı yenerse Türkiye'nin yarı final rakibi hangi ülke, hangi takım olacak.

13 Temmuz Çarşamba günü oynanan çeyrek fnali karşılaşmalaruında Sırbistan ABD'yi 3-2 yendi, Brezilya da Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. 13 Temmuz'da Millet Ligi'nin ilk yarı final eşleşmeleri gerçekleşti. Buna göre Sırbistan ile Brezilya yarı finalde mücadele edecek. Türkiye eğer Tayland'ı yernerse rakibinin hangi ülke olacağı ise spor severler tarafından merak ediliyor.

Türkiye Tayland'ı yenerse rakibi kim olacak?

Türkiye Tayland'ı yenerse İtalya ve Çin maçlarının galibi ile yarı finalde eşleşecek. Türkiye'nin yarı final muhtemel rakibi saat 15.00'te belli olacak. Türkiye Tayland maçının galibi İtalya-Çin maçının galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Türkiye yarı finalde hangi takımla oynayacak?

İlk 8'de yer alan takımların çeyrek finalde eşleşmesi tamamlandı. Türkiye, A.B.D., Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan ve Tayland finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye ile Tayland çeyrek finalde eşleşti. Türkiye eğer Tayland'ı yenerse yeni rakibini bekleyecek. İtalya ile Çin maçlarının galibi Türkiye Tayland maçının galibi ile yarı finalde eşleşecek.

14 Temmuz maçları

15.00'te İtalya-Çin ve 18.30'da Türkiye-Tayland çeyrek final maçları oynanacak.

Milletler Ligi yarı final ve final maçı ne zaman?

FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak.