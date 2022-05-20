Türkiye, takım halinde dünya şampiyonu!

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya kazandı. Türkiye, organizasyonda takım halinde şampiyon oldu.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 11. ve son gününde 50, 54, 60, 66, 75 ve +81 kilolarda final maçları yapıldı.

Milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda, Hatice Akbaş 54 kiloda, Busenaz Sürmeneli 66 kiloda ve Şennur Demir +81 kiloda altın madalya mücadelesi verdi.

İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alan ay-yıldızlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak kariyerine olimpiyat ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğunun ardından bir de dünya şampiyonluğu ekledi.

Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı.

50 kiloda bronz madalyalar Özbek Aziza Yokubova ile İspanyol Laura Fuertes Fernandez'e gitti.

"Paris için umut ışığı oldu"

Buse Naz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden Buse Naz, "Çok mutluyum. Herkes bizi desteklemek için günlerdir buraya geliyor. Ev sahibi olduğumuz için daha stresliydik ama onu da desteklerle atlattık. Çok fazla dışarıya yansıtmasam da 3 hafta önce ne yazık ki Kovid-19 geçirdim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak beni çok zorladı ama burada da takım arkadaşlarım ve antrenörlerimiz çok destek oldu. Burada bunun üzerine bu şampiyonluğu alınca daha mutluyum çünkü gerçekten çok zor bir dönemdi." ifadelerini kullandı.

Maç öncesi ringde açılan "Ringlerin Prensesi" pankartına çok mutlu olduğunu anlatan Buse Naz, şunları kaydetti:

"Önümüzde çok önemli turnuvalar var. Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası gibi. Tabii bunların hepsi Paris Olimpiyatları için. Burada şampiyon olmamız Paris için de umut ışığı oldu. İnşallah orada da madalya almak istiyoruz. Seyircilerimizi ve atmosferi gördükçe hem çok heyecanlanıyorum hem de daha çok motive oluyorum. Ben puan aldıkça onlar bağırıyor. Ben de daha çok puan almaya çalışıyorum."

Hatice Akbaş da altın madalyaya uzandı

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde Hatice Akbaş, 54 kiloda final maçına çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen, ikinci turda Alman Zeina Nassar'ı, üçüncü turda Ermeni Ekaterina Sycheva'yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petrova'yı, yarı finalde de Taylandlı Tintabthai'yi eleyen milli boksör, finalde Romanya'dan Lacramioara Perijoc ile karşılaştı.

Tribünlerin büyük desteğiyle maça iyi başlayan Hatice, ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu 3-2 kaybeden milli boksör, son raunda genel skorda üstün girdi. Son 3 dakikalık bölümü de 3-2 alan ay-yıldızlı boksör, maçı 3-2 kazanarak altın madalyaya uzandı.

54 kiloda bronz madalyalar ise Kazak Dina Zholaman ile Taylandlı Preedakamon Tintabthai'ye gitti.

"İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok mutluyum"

Hatice Akbaş, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Hatice, "Ülkemde altın madalya kazandım. Yaşım henüz çok genç, buna rağmen güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Arkamdaki milli takım antrenörlerimin ve babamın bana inancı tamdı. Ben de bu inancı boşa çıkarmadım. Destekleyen herkese çok teşekkürler. Bakanımıza teşekkür ediyorum. İzlemeye geldi, bizi çok destekledi. Allah razı olsun. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Hatice, kendisinin elde ettiği dereceyle dünya şampiyonalarında Türkiye adına altın madalya rekoru kırıldığının hatırlatılması üzerine, "Altın rekoru madalyamla kırıldı, çok mutluyum. Ülkemiz kadınlarda gitgide yükseliyor. İnşallah böyle devam ederiz. Takımca hedefimiz Paris Olimpiyatları. İnşallah bu performansı orada da gösteririz." değerlendirmesinde bulundu.

Busenaz Sürmeneli Gülsüm Tatar'ın rekoruna ortak oldu

Şampiyonanın 11. ve son gününde olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli de 66 kiloda final maçına çıktı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz, bu şampiyonada sırasıyla İtalyan Angela Carini, ABD'li Arika Melek Skoog, Özbek Navbakhor Khamidova ve Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i eledi.

Finalde Kanadalı Charlie Cavanagh ile karşılaşan Busenaz, ilk rauntta rakibini yıpratan yumruklar attı. Çok üstün bir boks ortaya koyan Busenaz, ilk raundu 5-0 aldı.

İlk rauntta olduğu gibi ikinci rauntta da hakemin saymasını sağlayan milli boksör, bu bölümü de net bir şekilde 5-0 üstün bitirdi.

Son rauntta da rakibini arka arkaya attığı yumruklarla zor duruma düşüren Busenaz, bitime 45 saniye kala hakem kararıyla galip ilan edildi ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksör, şampiyonada yaptığı 5 maçın 4'ünü normal süre tamamlanmadan kazandı.

Trabzonspor'un sporcusu olan Busenaz, galibiyetinin ardından ringde kolbastı oynayarak şampiyonluğunu kutladı.

2019'da Rusya'da 69 kiloda dünya şampiyonu olan Busenaz, 66 kiloda da altın madalya aldı. Milli boksör, 2 dünya şampiyonluğu olan Gülsüm Tatar'ın rekoruna da ortak oldu.

"Ülkemizde İstiklal Marşı'nı okutmak nasip oldu"

Busenaz, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni sıklette madalya kazanmanın önemine değinen Busenaz, şunları aktardı:

"Karşılaşmadığım rakiplerle karşılaşıyorum. Çok büyük tecrübe benim için. Allah çalışana eninde sonunda veriyor. Çok çalıştım, sabrettim ve çok aç uyudum. Allah, İstiklal Marşı'nı okutturunca her şeyi unutturuyor. Güzel oldu. Ülkemizde İstiklal Marşı'nı okutmak nasip oldu. Benim hırçınlığım sürdüğü sürece o şampiyonluklar her zaman gelecek. İnanan, çok çalışan, isteyen bir Buse'yi ringde kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum. Daha çok başarıların geleceğini düşünüyorum. 2024'teki olimpiyat en önemli hedefimiz tabii. İkinci olimpiyat madalyamızı alıp ülkemize getirmek istiyoruz."

Seyircilere boksun güzel yanlarını göstermeye çalıştığını anlatan milli boksör, "Seyircilere boksun ne kadar güzel bir spor olduğunu göstermek istiyorum. Zevk aldırmak istiyorum. Çıkışlar, güzel vuruşlar, kombineler ve agresiflikler yapıyorum. Çünkü onlara boksun ne kadar güzel bir spor olduğunu Busenaz'ın neler yapabileceğini göstermek istiyorum. Bizi sadece burası izlemiyor, dünyada boksu seven herkes izliyor. Onlara da burada birazcık deli ve agresif bir Türk kızı olduğunu göstermek istiyorum." diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme, sporcusunun ringde yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

Süme, şunları kaydetti:

"Her zaman ondan ringe çıktığı zaman tüm dünyada boks izleyicisini, boksseverleri boksa doyurmasını ve boksun estetiğini göstermesini istiyoruz. Şov da gerekiyor. Boks izleyicisi şovu seviyor. Ben onu ringde istediğini yapma konusunda özgür bırakıyorum. Onun ringde yapamayacağı bir şey yok."

Şennur Demir de dünya şampiyonu

Şampiyonanın 11. ve son gününde dünya ikincisi, Avrupa üçüncüsü milli boksör Şennur Demir, +81 kiloda final maçına çıktı.

İlk turda Kazak Lazzat Kungeibayeva'yı, çeyrek finalde de Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro'yu, yarı finalde ise Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı eleyen milli boksör, finalde Faslı Khaija Mardi ile karşılaştı.

Maça iki boksör de birbirini tartarak başlarken dengeli geçen ilk raundu Faslı Mardi 3-2 aldı. İkinci raunda iyi başlayan ve rakibini yere indiren Şennur, hakemin saymasını sağladı. Bu bölümü 4-1 alan milli boksör, genel skorda 2-1 üstünlük kurdu.

Dengeli geçen ve büyük bir mücadelenin gösterildiği son raundu 4-1 alan Şennur Demir, maçı da 4-1 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

2016 Astana'da bronz, 2018 Yeni Delhi'de gümüş madalya kazanan Şennur, 2022 İstanbul'da altın madalyaya kavuştu.

Ayrıca 60 kiloda ABD'li Rashida Shakilya Ellis, 75 kiloda ise Kanadalı Tammara Thibeault altın madalya aldı.

"Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik"

Milli boksör, müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok heyecanlandığını belirten Şennur, "Sanki 39 yıldır bu anı bekliyormuşum. Çok teşekkür ederim. Son nefesime kadar, terimin son damlasına kadar mücadele ettim. 27-28 yaşında spora başladım. Yıllardır bunun hayalini kurdum. Bir sürü sakatlık geçirdim, bırakma evresine geldim. Yaşım geç olduğu için bırakmamı söyleyenler çok oldu. 39 yaşındayım. İnsanın kalbinde neye inandığının önemi vardır, yaşın önemi yoktur. Ben 34 yaşında dünya üçüncüsü, 36 yaşında dünya ikincisi ve 39 yaşında dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.

Ailesine ve basın mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Şennur, şunları kaydetti:

"Hiç kimse inandığı şeylerden vazgeçmesin, ben inandım çok şükür Allah nasip etti. Milli takım kaptanıyım. Hiçbir zaman takımda üzülmeye hakkım yok, en mutsuz anımda bile arkadaşlarıma güldüm çünkü kaptanın morali bozuk olmamalıydı. Hep arkadaşlarıma destek oldum, hepsine teşekkür ediyorum. Bartın'dan, Amasra'dan gelen seyirciler, taraftarlar ve Fenerbahçe taraftarları muhteşemdi, bana destek oldular. Bunu tüm Türkiye olarak hak ettik. Basın mensupları olarak hak ettik. Basın olmasa kimse bilmez. Basın elimiz, kolumuz. Sizin sayenizde bizi herkes biliyor."

Türkiye, takım halinde dünya şampiyonu

Türkiye, ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonu, takım halinde şampiyon tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, 5 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya elde etti.

48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya kazandı.

70 kiloda Sema Çalışkan ile 81 kiloda Elif Güneri, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, kupa seremonisinde büyük sevinç yaşarken, kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.

Organizasyonda en iyi sporcu ödülü ise Busenaz Sürmeneli'nin oldu.

Milliler, takım halinde Bakan Kasapoğlu ile fotoğraf çektirdi ve kupanın sevincini yaşadı.

Türkiye için rekorlar şampiyonası

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, Türk kadın boks tarihine geçti.

Toplam madalya sayısı bakımında Türk kadın boksunun en başarılı Dünya Şampiyonası'nı yaşayan milliler, toplamda 7 madalyayla 5 madalya alınan 2005 Dünya Şampiyonası'nı geçti.

Ay-yıldızlılar, altın madalya sayısında da 2 şampiyonluğun geldiği 2008 Dünya Şampiyonası'nı geride bırakarak rekor kırdı.

2019'un ardından 2022'de de altın madalya alan olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2 dünya şampiyonluğu olan Gülsüm Tatar'ın rakoruna ortak oldu.

Gülsüm, 2008'de 63 kiloda, 2010'da ise 64 kiloda dünya şampiyonu olmuştu.

Bakan Kasapoğlu, millilerin yanında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmaları salonda izledi.

Maçlardan önce Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ne gelen Bakan Kasapoğlu, daha önceki günlerde mücadelelerini tamamlayan milli boksörler ile teknik ekibi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun yanında 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır oturdu. Kasapoğlu'na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de eşlik etti.

Madalyalar

Şampiyonada bugün yapılan maçların ardından sıkletlere göre dereceler şöyle:

50 kilo:

Altın: Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye)

Gümüş: Ingrit Lorena Valencia Victoria (Kolombiya)

Bronz: Aziza Yokubova (Özbekistan), Laura Fuertes Fernandez (İspanya)

54 kilo:

Altın: Hatice Akbaş (Türkiye)

Gümüş: Lacramioara Perijoc (Romanya)

Bronz: Dina Zholaman (Kazakistan), Preedakamon Tintabthai (Tayland)

60 kilo:

Altın: Rashida Shakilya Ellis (ABD)

Gümüş: Beatriz Iasmin Ferreira (Brezilya)

Bronz: Alessia Mesiano (İtalya), Donjeta Sadiku (Kosova)

66 kilo:

Altın: Busenaz Sürmeneli (Türkiye)

Gümüş: Charlie Cavanagh (Kanada)

Bronz: Ichrak Chaib (Cezayir), Janjaem Suwannapheng (Tayland)

75 kilo:

Altın: Tammara Thibeault (Kanada)

Gümüş: Atheyna Bylon (Panama)

Bronz: Davina Myrha Michel (Fransa), Rady Adosinda Gramane (Mozambik)

+81 kilo:

Altın: Şennur Demir (Türkiye)

Gümüş: Khaija Mardi (Fas)

Bronz: Mokhira Abdullaeva (Özbekistan), Lidia Maria Fidura (Polonya)

AA .