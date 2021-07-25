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TIMETURK / SPOR / Türkiye, son olimpiyat şampiyonu Çin'i devirdi

Türkiye, son olimpiyat şampiyonu Çin'i devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na iyi başladı. Milliler grubunun ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti.

4 Saat Önce
2021-07-25 12:09:41
Türkiye, son olimpiyat şampiyonu Çin'i devirdi

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Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele mağlup etti.

Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak. Müsabaka TRT Spor naklen yayınlanacak.

1. set sonucu: Türkiye 25-21 Çin
2. set sonucu: Türkiye 25-14 Çin
3. set sonucu: Türkiye 25-14 Çin

Hakemler: Susana Rodriguez (İspanya), Luis Gerardo Macias (Meksika)

Çin: Zhu, Yan, Gong, Zhang, Yuan, Ding (Mengjie Wang, Yao, Yanhan Liu, Yuanyuan Wang, Li)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan)

Setler: 21-25, 14-25, 14-25

Süre: 80 dakika (27, 28, 25)

Millilerin maç programı şu şekilde:

27 Temmuz Salı: TSİ 10.25 Türkiye-İtalya

29 Temmuz Perşembe: TSİ 15.45 Türkiye-ABD

31 Temmuz Cumartesi: TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin

02 Ağustos Pazartesi: TSİ 08.20 Türkiye-Rusya

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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