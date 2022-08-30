Türkiye Rusya Voleybol Maçı Kaç Kaç Kaldı? Türkiye-Rusya Maç Özet

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantiledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi. Türkiye-Rusya voleybol maçı hakkında merak edilen detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Türkiye-Rusya Voleybol Maçı Özet

Türkiye-Rusya maçına servis atarak başlayan Rusya Olimpiyat Komitesi, 13-9'luk üstünlük sağladı. Bununla Türkiye'ye molayı aldırdı. Meryem Boz'un sayılarına rağmen Federotseva'nın servislerde Goncharova ve Stratseva'yla pasör çaprazından sayılar bulan Rusya Olimpiyat Komitesi, seti bitirmeye 24-17'lik skorla yaklaştı.Son bölümde çok iyi servis atan ve bloklarda başarılı olan "Filenin Sultanları", üst üste 4 sayı almasına rağmen ilk set 25-21 kaybetti. Rusya Olimpiyat Komitesi maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette Tuğba'nın etkili servisleriyle milliler, 23-21 öne geçti. Milliler, seti 25-23 alarak setlerde durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette iyi servis atan ay-yıldızlı ekip, seti 25-23 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü setin başından itibaren iyi servis atan Rusya Olimpiyat Komitesi, rahat bir oyun çıkardığı seti 25-15 kazandı. Böylelikle durumu 2-2'ye getirdi. Beşinci ve son sete saha değişimine 8-3 önde giden ay-yıldızlı ekip, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı ve bu maçın kazananı oldu.

TÜRKİYE- RUSYA: 3-2