Türkiye 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 108 milli sporcu ile mücadele ediyor. Gelen madalya haberleri uzun süredir orman yangınları ile mücadele eden Türkiye'de sevince neden oluyor. Olimpiyat oyunlarının kapanmasına 5 gün kala Türkiye'nin aldığı madalya sayısı merak ediliyor. Peki Türkiye olimpiyatlarda kaç madalya aldı? Türkiye kaç altın madalya kazandı? Türkiye madalya sıralamasında kaçıncı? İşte Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki sıralaması.

Türkiye 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 108 milli sporcu ile mücadele ediyor. Gelen madalya haberleri uzun süredir orman yangınları ile mücadele eden Türkiye'de sevince neden oluyor. Olimpiyat oyunlarının kapanmasına 5 gün kala Türkiye'nin aldığı madalya sayısı merak ediliyor. Peki Türkiye olimpiyatlarda kaç madalya aldı? Türkiye kaç altın madalya kazandı? Türkiye madalya sıralamasında kaçıncı? İşte Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki sıralaması.

Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 108 milli sporcu tarafından temsil ediliyor. Tükiye olimpiyat tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayor. Türk sporcular aldıkları madalyalar ile Türkiye'yi sevince boğdu. Peki Türkiye Türkiye olimpiyatlarda kaç madalya aldı?

Türkiye olimpiyatlarda kaç madalya aldı?

Türkiye 1 altın 5 bronz ile toplamda 6 madalya aldı. Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyatlarında 45. sırada yer alıyor.

Olimpiyatlarda kaç Türk sporcu yer alıyor?

Daha önce en büyük katılımı 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda 114 sporcuyla yapan Türkiye, Tokyo'ya 108 sporcuyla gidecek.,

Türkiye'nin madalya sayısı 97'ye çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın paralel barda bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 97'ye çıktı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı. Tokyo 2020'de tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'in aldığı bronz madalyalarla bu sayı 93'e yükseldi. Milli okçu Mete Gazoz'un bireyselde aldığı altın madalyayla bu sayı 94 oldu. Oyunların 10. gününde milli güreşçilerden Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda, Yasemin Adar ise 76 kiloda bronz madalya maçına çıktı. İki milli sporcu da rakiplerini mağlup ederek sayıyı 96'ya taşıdı. Artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, alet finallerinin son gününde paralel barda performans sergiledi. Milli cimnastikçi, bronz madalya alarak hem Türkiye'ye cimnastikteki ilk olimpiyat madalyasını getirdi hem de genel madalya sayısını 97'ye çıkardı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndaki Türk sporcular

A Milli Kadın Voleybol Takımı (12): Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç.

Atletizm (25): Emel Dereli (Gülle atma), Ramil Guliyev (200 metre), Abdülselam İmuk, Ayşe Tekdal, Meryem Pekmez, Evin Demir, Şahin Şenoduncu, Salih Korkmaz (20 km yürüyüş), Yasmani Copello Escobar (400 metre engelli), Yasemin Can (5 bin metre ve 10 bin metre), Eda Tuğsuz (Cirit atma), Meryem Erdoğan, Yavuz Ağralı, Polat Kemboi Arıkan, Kağan Kigen Özbilen (Maraton), Ersu Şaşma (Sırıkla atlama), Tuğçe Şahutoğlu, Özkan Baltacı, Eşref Apak (Çekiç atma), Necati Er (Üç adım atlama), Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes (100 metre, 4x100 metre bayrak takımı), Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Ertan Özkan (4x100 metre bayrak yarışı)

Atıcılık (4): Yusuf Dikeç, İsmail Keleş (10 metre havalı tabanca), Ömer Akgün (10 metre havalı tüfek), Özgür Varlık (25 metre çabuk atış tabanca)

Badminton (1): Neslihan Yiğit

Bisiklet (2): Ahmet Örken, Onur Balkan (Yol yarışı)

Boks (6): Batuhan Çiftçi (52 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Necati Ekinci (69 kilo), Bayram Malkan (81 kilo)

Cimnastik (5): İbrahim Çolak, Nazlı Savranbaşı, Ahmet Önder, Adem Asil, Ferhat Arıcan (Artistik cimnastik)

Eskrim (1): İrem Karamete

Güreş (9): Rıza Kayaalp (Grekoromen 130 kilo), Cenk İldem (Grekoromen 97 kilo), Kerem Kamal (Grekoromen 60 kilo), Evin Demirhan (Kadınlar 50 kilo), Yasemin Adar (Kadınlar 76 kilo), Taha Akgül (Serbest stil 125 kilo), Süleyman Atlı (Serbest stil 57 kilo), Osman Göçen (Serbest stil 86 kilo), Süleyman Karadeniz (Serbest stil 97 kilo)

Halter (2): Muhammed Furkan Özbek (67 kilo), Nuray Levent (64 kilo)

Judo (6): Kayra Sayit (+78 kilo), Mihraç Akkuş (60 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Michael Zgank (90 kilo), Gülkader Şentürk (48 kilo)

Karate (7): Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu (Kata), Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 55 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (Kumite +61 kilo), Uğur Aktaş (Kumite +75 kilo), Merve Çoban (Kumite +61 kilo), Eray Şamdan (Kumite 67 kilo)

Kürek (1): Onat Kazaklı (Tek çifte M1x)

Modern pentatlon (1): İlke Özyüksel

Okçuluk (2): Yasemin Ecem Anagöz (Bireysel kadınlar klasik yay), Mete Gazoz (Bireysel erkekler klasik yay)

Tekvando (5): Nafia Kuş (+67 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nur Tatar (67 kilo), Hakan Reçber (68 kilo)

Yelken (8): Deniz Çınar, Ateş Çınar (Erkekler 470), Alican Kaynar (Finn), Beste Kaynakçı, Okyanus Arıkan (Kadınlar 470), Ecem Güzel (Laser radial), Dilara Uralp (Rüzgar sörfü), Onur Cavit Biriz (Rüzgar sörfü)

Yüzme (11): Berke Saka (200 metre sırtüstü), Berkay Ömer Öğretir (100 metre ve 200 metre kurbağalama), Merve Tuncel (400, 800 ve 1500 metre serbest), Ümit Can Güreş (100 metre kelebek), Emre Sakçı (100 metre kurbağalama), Deniz Ertan (800 ve 1500 metre serbest), Beril Böcekler (400, 800 ve 1500 metre serbest), Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık), Defne Taçyıldız (200 metre kelebek), Baturalp Ünlü (200 metre serbest), Yiğit Aslan (800 metre serbest)

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