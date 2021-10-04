Türkiye Norveç'i yenerse gruptan çıkar mı? Türkiye Norveç'e yenilirse ne olur? Türkiye Dünya Kupası grubunda kaçıncı sırada? Türkiye 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında son 4 maça çıkacak. Bu maçlardan en kritiği Norveç ile yapılacak. Norveç Türkiye'nin 11 puanla 3. olduğu G Grubunda 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Türkiye Norveç'ten 3 puan alması durumunda gruplardan çıkma yolunda önemli bir avantaj yakalamış olacak. Norveç karşısında beklenmedik bir puan kaybının ise telafisi oldukça zor olabilir.

Türkiye Norveç'i yenerse gruptan çıkar mı? Türkiye Norveç'e yenilirse ne olur? Türkiye Dünya Kupası grubunda kaçıncı sırada? Türkiye 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında son 4 maça çıkacak. Bu maçlardan en kritiği Norveç ile yapılacak. Norveç Türkiye'nin 11 puanla 3. olduğu G Grubunda 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Türkiye Norveç'ten 3 puan alması durumunda gruplardan çıkma yolunda önemli bir avantaj yakalamış olacak. Norveç karşısında beklenmedik bir puan kaybının ise telafisi oldukça zor olabilir.

Türkiye 2022 Dünya Kupası grup mücaldelelerine Norveç ile yapacağı maçla devam edecek. Zolru mücadele 8 Ekim 2021'de başlayc. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak maç Milli Taım için Dünya Kupası yolunda tamam mı devam mı maçı olabilir. A Milli Takım Gruplardan çıkmak için sahadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Düna Kupası'nda direkt katılım hakkı için puan kaybına tahammülü olmayan A Milli Takım alacağı galibiyet ile 2. sıraya yerleşmek istiyor ve lider Hollanda'yı son maçlarda geçmenin planını yapıyor.

Türkiye Norveç'i yenerse gruptan çıkar mı?

Türkiye Norveç'i yenerse gruptan çıkmayı garantilemez. Çünkü Türkiye'nin önünde daha 3 maç daha var. Türkiye ile Noprveç arasında maç öncesi 2 puan fark bulunuyor. Türkiye Norveç'i yenerek 2. sıraya yükselebilir.

Türkiye Dünya Kupası grubunda kaçıncı sırada?

Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde kaçıncı sırada olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Türkiye G Grubu'nda 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip Norveç'in ise 13 puanı var ve 2.sırada. A milli Takım Norveç'ten alacağı 3 puan ile gruplardan çıkma şansını oldukça taze tutacak. Gruplarda Hollanda ise 13 puanla lider konumda.

Dünya Kupası'na Grup ikincileri katılabiliyor mu?

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

Türkiye'nin kalan maçları

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

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