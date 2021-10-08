Türkiye Norveç'e yenilirse ne olur? Türkiye Norveç'e yenilirse elenir mi? Norveç Türkiye'yi yenerse Türkiye Dünya Kupası'na gidemez mi? Türkiye Dünya Kupası elemeleri kapsamında G Grubu'nda Norveç ile çok kritik bir maç oynayacak. Zorlu maç öncesi Türkiye'nin gruptan çıkma şansını araştıran taraftalar olası bir mağlubiyette Türkiye'nin gruptan çıkıp çıkamayacağını merak ediyor. Norveç ile gruplarda yapılan ilk maçı Türkiye 4-2 kazanmıştı. Norveç Türkiye karşılaşması Norveç açısından da çok kritik. Türkiye 'tamam mı devam mı' niteliğinde olan maçı mutlaka kazanmak zorunda.

Türkiye Norveç'e yenilirse ne olur? Türkiye Norveç'e yenilirse elenir mi? Norveç Türkiye'yi yenerse Türkiye Dünya Kupası'na gidemez mi? Türkiye Dünya Kupası elemeleri kapsamında G Grubu'nda Norveç ile çok kritik bir maç oynayacak. Zorlu maç öncesi Türkiye'nin gruptan çıkma şansını araştıran taraftalar olası bir mağlubiyette Türkiye'nin gruptan çıkıp çıkamayacağını merak ediyor. Norveç ile gruplarda yapılan ilk maçı Türkiye 4-2 kazanmıştı. Norveç Türkiye karşılaşması Norveç açısından da çok kritik. Türkiye "tamam mı devam mı" niteliğinde olan maçı mutlaka kazanmak zorunda.Milliler, Norveç mücadelesiyle 2021 yılındaki 13. maçına çıkacak.

Türk Milli Takımı Stefan Kuntz yönetiminde çok kritik bir maça çıkıyor. 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda 2. sırada yer alan Norveç ile grubun 3. sırasında yer alan Türkiye Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşılaşacak. İki taım için de turnuvaya katılma açısında tamam mı devam mı maçı oalcak. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi. Ayrıca A Milli Futbol Takımı, Norveç maçıyla tarihinde 599. kez sahaya çıkacak. Türkiye bu zorlu maçtan 3 puan alarak grupta ikinci sıraya yükselmek istiyor ve grup liderliği için şnsını sürdürmek istiyor.

Türkiye Norveç'e yenilirse ne olur?

Türkiye Norveç'e yenilirse Norveç'in puanı 16'ya çıkar ve Türkiye'nin puanı 11'de kalır. Böyle bir durum Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası eleme grubunda ikinci olma ihtimalini mucizelere bırakır. Norveç maçından sonra 3 maç kalıyor. Türkiye eğer Norveç'i yenerse Norveç 13 puanda kalır ve Türkiye 14 puanla Norveç'i geçerek grup ikincisi olur. Ayrıca lider Hollanda'yı da yakından takip edebilir. Türkiye kalan 3 maçından da 9 puan çıkarırsa rakibi Hollanda'nın puan kaybetmesini bekleyecek.

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye Dünya Kupası G grubunda 3. sırada yer alıyor. Grupta lider Hollanda ve ikinci sırada Norveç var. Türkiye grupikinciliği ve liderliği yakalaybilmek için Norveç'i mutlaka yenmek zorunda.

Grup ikincisi Dünya Kupası'na katılabilir mi?

55 takım beşerli veya altışarlı (2021 UEFA Uluslar Ligi Finallerine katılan 4 takım beşerli gruplarda olmak üzere) 10 gruba ayrılır. Grup birincileri 2022 FIFA Dünya Kupasına katılmaya hak kazanır.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile 2020-21 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 2 takım olmak üzere toplam 12 takım dörderli 3 yola ayrılır ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 3 takım daha 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanır.

Türkiye'nin kalan maçları

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde kaç puanı var?

Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde kaçıncı sırada olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Türkiye G Grubu'nda 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip Norveç'in ise 13 puanı var ve 2.sırada. A milli Takım Norveç'ten alacağı 3 puan ile gruplardan çıkma şansını oldukça taze tutacak. Gruplarda Hollanda ise 13 puanla lider konumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.