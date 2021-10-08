Türkiye-Norveç: 1-1
A Milli Takım, yeni teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı ilk maçta Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Kerem Aktürkoğlu ile öne geçse de Thorstvedt'e engel olamayan Milliler, 12 puanla 3. sırada kaldı. Milliler, son 5 maçında sadece 1 kez kazanabildi
2021-10-08 23:51:03
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7. maçında 2. sırada bulunan Norveç'i konuk etti.
Maça hızlı başlayan milli takım, 6. dakikada öne geçti. Ön alanda baskı Cengiz Ünder, Hanche-Olsen'den topu kaptı. Ceza sahasına giren Cengiz, altı pas önünde boş pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 23. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Norveç'in paslarla ceza sahasına girdiği atakta, Berat'ın ters vuruşunda kaleye yönelen top, yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
41. dakikada Norveç beraberliği yakaladı. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Hague'nin ortasında Hanche-Olsen'in kafa ile arka direğe indirdiği topu Thorstvedt önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1.
İlk yarı böyle biterken ikinci yarıda millilerin galibiyet çabaları sonuç vermedi. Türkiye rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanını 12 yaptı. Norveç ise 14 puana yükseldi.
Gruptaki diğer maçlarda lider Hollanda, Letonya'yı 1-0 mağlup ederken Karadağ ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 yendi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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