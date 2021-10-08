Türkiye-Norveç: 1-1

A Milli Takım, yeni teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı ilk maçta Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Kerem Aktürkoğlu ile öne geçse de Thorstvedt'e engel olamayan Milliler, 12 puanla 3. sırada kaldı. Milliler, son 5 maçında sadece 1 kez kazanabildi