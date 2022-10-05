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TIMETURK / SPOR / Türkiye'nin yıldız boksörlerinden 10 madalya

Türkiye'nin yıldız boksörlerinden 10 madalya

Milli boksörler, İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda 10 madalya elde etti.

5 Saat Önce
2022-10-05 15:59:57
Türkiye'nin yıldız boksörlerinden 10 madalya

İtalya'nın Montesilvano şehrinde gerçekleşen şampiyonada Türkiye, 1 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya aldı. Milli sporcular kızlarda 7, erkeklerde 3 madalya kazandırdı.

Türkiye, tek altın madalyasına +80 kiloda Taha Turgut Tarhan'la ulaştı. Organizasyonda 46 kiloda Rabia Eylül Duman, 63 kiloda Esmaül Hüsna Babat ve 80 kiloda Zeliha Özdemir gümüş, 50 kiloda Hümeyra Balta, 54 kiloda Pınar Benek, 75 kiloda Tusem Eylül Önem, 70 kiloda Yonca Gül Yılmaz, 52 kiloda Refik Kartal ve 63 kiloda Mustafa Ömer Gökçe ise bronz madalya aldı. AA

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