Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.

C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 4 Haziran 2022'de sahasında Faroe Adaları ile oynayacak. Milli takım, grup maçlarını 25 Eylül 2022'de deplasmanda oynayacağı Faroe Adaları maçıyla tamamlayacak.

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü şöyle:

4 Haziran 2022

Türkiye-Faroe Adaları

7 Haziran 2022

Litvanya-Türkiye

11 Haziran 2022

Lüksemburg-Türkiye

14 Haziran 2022

Türkiye-Litvanya

22 Eylül 2022

Türkiye-Lüksemburg

25 Eylül 2022

Faroe Adaları-Türkiye

Not: Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.