Türkiye'nin rakibi kim olacak? Türkiye kaçıncı torbada

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi ne zaman ? Türkiye kaçıncı torbada? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. A Milli Takım, turnuvada C Ligi'nde mücadele verecek.

Kura ne zaman çekilecek?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yarın. Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 20.00'de.

Türkiye kaçıncı torbada?

Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak.

Birinci torbada kimler yer alıyor?

A Millilerin torbası şöyle: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda

UEFA Uluslar Ligi nedir?

UEFA Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağlaması açısından da önem taşıyor.Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi'nin dört kümesinden çıkacak.Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.