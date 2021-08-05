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TIMETURK / SPOR / Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98 oldu

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98 oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karateci Eray Şamdan'ın erkekler kumite 67 kiloda gümüş madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98'e çıktı.

5 Saat Önce
2021-08-05 16:16:23
Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98 oldu

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Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Türkiye, Tokyo 2020'de okçulukta Mete Gazoz ile altın, tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte ise Ferhat Arıcan ile bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 97'ye taşındı.

Olimpiyatlarda ilk kez Tokyo 2020'de temsil edilen karatede Eray Şamdan, gümüş alarak Türkiye'ye bu branştaki ilk madalyayı kazandırdı. Karatedeki tarihi başarıyla Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında topladığı madalya sayısı 40'ı altın, 26'sı gümüş, 32'si bronz olmak üzere 98 oldu.

Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı da 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 7'ye ulaştı.

Karate olimpiyat madalyası alan 9. branş

Karate, Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren 9. branş oldu.

Tokyo 2020 öncesinde Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 91 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında elde etti.

Ay-yıldızlı sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk ve cimnastiğin ardından karate de ilk madalyasını aldı. Böylece Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren branş sayısı 9'a çıktı.

Boksta 2 madalya garanti

Türkiye, kadın boksunda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile madalyayı garantiledi.

Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden boksörlerden 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli, finale çıkarak madalyayı garantiledi.

Henüz final maçlarını oynamayan iki sporcunun madalya rengi de belli olmadı. Milli boksörlerin karşılaşmalarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin olimpik madalya sayısı 100 olacak.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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