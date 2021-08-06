2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban'ın bronz madalya kazanmasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 101'e çıktı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Türkiye, Tokyo 2020'de ilk 13 günde okçulukta Mete Gazoz ile altın, karatede kumite disiplininde Eray Şamdan ile gümüş, tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte ise Ferhat Arıcan ile bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 98'e taşındı.

Oyunların 14. gününde ise serbest güreş 125 kiloda Taha Akgül, karatede kata disiplininde Ali Sofuoğlu bronz madalya elde etti ve sayı 100'e ulaştı.

İki milli sporcudan yaklaşık yarım saat sonra kumite 61 kiloda yarı final maçına çıkan Merve Çoban, rakibine mağlup oldu. Milli sporcu bu sonuçla bronz madalyada kaldı. Merve'nin bu derecesi, Türkiye'nin olimpiyat tarihinde gördüğü 101. kürsü oldu.

Türkiye'nin Tokyo 2020'deki madalya sayısı da 1 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 10'a çıktı.

BOKSTA 2 MADALYA GARANTİ

Türkiye'nin boksta 2 madalya alması kesinleşmiş durumda.

Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden boksörlerden 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli, finale çıkarak madalyayı garantiledi.

Henüz final maçlarını oynamayan iki sporcunun madalya rengi ise belli olmadı. Milli boksörlerin karşılaşmalarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin olimpik madalya sayısı 103 olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.