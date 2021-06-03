Türkiye'nin altın yumrukları

İlk boks kulübü, Musevi Aksiyani Efendi tarafından, Fransa Boks Federasyonu'nun denetimi altında 1920'lerde kuruldu. Nurhan Süleymanoğlu 1993’te Avrupa şampiyonu, Sinan Şamil Sam 1993’te Akdeniz Oyunları birincisi ve 1999’da Dünya şampiyonu oldu

Türkiye'de boks kulübünün temeli ilk kez 1950 yılında Halit Ergönül ve Ruhi Kuşçu tarafından İstanbul Boks İhtisas ismiyle atıldı. İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen maçlara ilgi çok az olmuş ve masrafları karşılayamayan organizatörler ise pes etmek zorunda kalmışlardır...

İşte ülkemizde boksun kısa tarihi:

Boks, Türkiye'de 20. yüzyılın başlarında bireysel faaliyetlerle başlamıştır. İstanbul'un işgali yıllarında yabancı askerlerin yaptıkları karşılaşmalar boksun tanınması ve hızla yayılmasında etkili olmuştur.



İlk boksçu isimler ve kulüpleri

İlk boks kulübü, Musevi Aksiyani Efendi tarafından, Fransa Boks Federasyonu'nun denetimi altında 1920'lerde kurulmuştur. Türk boksunun ilkleri İngiliz Kemal adıyla bilinen Esat (Tomruk), Fenerbahçe futbolcularından Yavuz İsmet (Uluğ), Mısırlı Mazhar Bey, Galatasaray futbolcularından Sabri Mahir, Mazlum Kemal, Ziya (Bayer), Ali Sami, Hilmi Hoca, Kemal Hoca gibi isimler olmuştur. Daha sonra Kurtuluş, Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinde boks şubeleri açılarak yeni katılımlar sağlamıştır.

İlk başarı Sovyetler'e karşı

TBF (Türkiye Boks Federasyonu), 1924 yılında kurulmuş, 1927 yılında AIBA (Uluslarrası Amatör Boks Birliği) üyeliğine kabul edilmiştir. Boks Federasyonu'nun başına da Eşref Şefik getirilmiştir. Sadece amatör boksa izin veren federasyon, ferdi ve kulüpler arası Türkiye Şampiyonaları ile Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nı düzenlemiştir. Boksta ilk Milli Türk Takımı 1928 yılında kurulmuş ve aynı yılda ilk uluslararası başarımız SSCB'de (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) kazanılmıştır.

359 maçın 358'ini kazandı

Türk boksunda yeni bir dönem başlatan ve yaptığı 359 maçın 358'ini kazanan Melih Açba, 1938 yılında Amerika'da yapılan "Altın Eldiven" Şampiyonası'nda birinci olmuştur. Ayrıca 1946'da ilk kez düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Vural İnan "En Teknik Boksör" seçilmiş, Halit Ergönül de Avrupa karmasına çağrılmıştır. Kısa bir süre için Güreş Federasyonu'na bağlanan boks, 1942'de yeni bağımsız bir federasyona kavuşmuştur. Ülkemiz, Uluslararası şampiyonalarda 1946'dan bu yana boksörlerimizce temsil edilmekte.

1950 ve 60'lı yıllarda damga vurdu

Türkiye'de profesyonel boks 1950'lerde ivme kazandı. Eski boksör Mahmut Kefeli, İstanbul Boks Kulübü adıyla ilk profesyonel kulübü kurdu. Ne var ki profesyonel boks fazla bir gelişme göstermedi. Daha önce amatör boksta başarılı biri olan Cemal Kamacı profesyonel boksa geçti ve 1970'te Avrupa şampiyonu oldu.

1960'lara gelindiğinde boksta önemli gelişmeler yaşandı. İlhan Tabak, Seyfi Tatar, Ali Uçar, Celal Sandal, Cemal Kamacı, Nazif Kuran, Hikmet Demirbayrak, Engin Yadigâr ve Kemal Yalçınkaya gibi boksörler bu döneme damga vurmuştur.

Uluslararası başarılar

Türk boksörler 1990'larda Akdeniz Oyunları'nda, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında pek çok gümüş ve bronz madalya kazandı. Nurhan Süleymanoğlu 1993'te Avrupa şampiyonu, Sinan Şamil Sam 1993'te Akdeniz Oyunları birincisi ve 1999'da Dünya şampiyonu oldu. Malik Beyleroğlu 1996'da Atlanta'daki Olimpiyat Oyunları'nda ikincilik elde etti. 2000'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Agasi Ağagüloğlu, Ramaz (Ramazan) Paliani ve Bülent Ulusoy altın madalya alırken, Türkiye de takım sıralamasında ikincilik elede ederek önemli başarı sağladılar.

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