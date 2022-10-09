Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.
2022-10-09 13:58:48
Almanya'da oynanacak EURO 2024'ün eleme grupları, Frankfurt'ta çekilecek kurayla belli oldu. A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. A Milli Takımımız D Grubu'nda Hırvatistan, Galler ve Ermenistan'la eşleşti.
Grup maçlarının tamamlanmasın ardından liderler ve ikinciler, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te belirlenecek. UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçları sonrasında katılan takımlar kesinleşmiş olacak.
A GRUBU
İspanya - İskoçya - Norveç - Gürcistan - Kıbrıs Rum Kesimi
B GRUBU
Hollanda - Fransa - İrlanda - Yunanistan - Cebeli Tarık
C GRUBU
İtalya - İngiltere - Ukrayna - Kuzey Makedonya - Malta
D GRUBU
Hırvatistan - Galler - Ermenistan - TÜRKİYE - Letonya
E GRUBU
Polonya - Çekya - Arnavutluk - Fareo Adaları - Moldova
F GRUBU
Belçika - Avusturya - İsveç - Azerbaycan - Estonya
G GRUBU
Macaristan - Sırbistan - Karadağ - Bulgaristan - Litvanya
H GRUBU
Danimarka - Finlandiya - Slovenya - Kazakistan - Kuzey İrlanda - San Marino
I GRUBU
İsviçre - İsrail - Romanya - Kosova - Belarus - Andorra
J GRUBU
Portekiz - Bosna Hersek - İzlanda - Lüksemburg - Slovakya - Lihtenştayn
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