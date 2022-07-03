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TIMETURK / SPOR / Türkiye, madalya sıralamasında lider

Türkiye, madalya sıralamasında lider

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde Türkiye, 84 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

25 Dakika Önce
2022-07-03 01:00:35
Türkiye, madalya sıralamasında lider

19. Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde Türkiye, 84 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

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Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 8'inci günü tamamlandı.

Organizasyonda dün 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 8'inci günün sonunda, 37 altın, 21 gümüş, 26 bronz toplam 84 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü.

Sıralamada İtalya 2'nci, ev sahibi 3'üncü sırada bulunuyor.

Gün gün madalya sayısı

Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

Milli atletlerden 2 altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasemin Can ve Ersu Şaşma altın madalya elde etti.

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Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 5 bin metre finali yapıldı.

Milli atlet Yasemin Can, 15 dakika 23.47 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

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Yarışta bir diğer milli atlet Emine Hatun Mechaal ise 16.18.07'lik zamanıyla 8'inci sırayı aldı.

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Öte yandan, erkekler sırıkla atlama finalinde milli atlet Ersu Şaşma, 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalyaya uzandı. AA .

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