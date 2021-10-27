Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası 3. tur maçları televizyonda yayınlanacak mı?
Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadeleleri başladı. Birinden zorlu ve keyifli maçları evlerinden ekran başında izlemek isteyen spor severler Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası 3. tur maçları televizyonda yayınlanacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Kupası 3. tur maçlarının bir kısmı televizyondan izlenebilecek. İşte Türkiye Kupası maçlarını verecek kanal...
2021-10-27 12:00:16
Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadeleleri başladı. Birinden zorlu ve keyifli maçları evlerinden ekran başında izlemek isteyen spor severler Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası 3. tur maçları televizyonda yayınlanacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Kupası 3. tur maçlarının bir kısmı televizyondan izlenebilecek. İşte Türkiye Kupası maçlarını verecek kanal...
Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Kupası 3. tur maçıları 27 Ekim çarşamba günü devam edecek. Zorlu ve heyecanlı mücadelelerin bir kısmı A Spor'da canlı yayınlanacak. İşte A Spor'da canlı yayınlanacak Türkiye Kupası maçları...
13:00 KOCAELİSPOR – BAYBURT Ö. İ. | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
15:30 B. BLD. ERZURUMSPOR – NAZİLLİ BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI. - CANLI
18:00 BURSASPOR - CEYHANSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
20:45 Y. KAYSERİSPOR – ARTVİN HOPASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
27 Ekim Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var?
27 Ekim 2021 13:00 SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.
27 Ekim 2021 13:00 HEKİMOĞLU TRABZON - BITEXEN DÜZCESPOR
27 Ekim 2021 13:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - 52 ORDUSPOR FK
27 Ekim 2021 13:00 TURGUTLUSPOR - MARDİN 1969 SPOR
27 Ekim 2021 13:00 ÇORUM FK - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
27 Ekim 2021 13:00 KOCAELİSPOR - AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
27 Ekim 2021 13:30 KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.
27 Ekim 2021 13:30 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - AĞRI 1970 SPOR
27 Ekim 2021 13:30 SERİK BELEDİYESPOR - PAZARSPOR
27 Ekim 2021 13:30 ETİMESGUT BELEDİYESPOR - KAHTA 02 SPOR
27 Ekim 2021 13:30 ANKARA DEMİRSPOR - YOMRA SPOR
27 Ekim 2021 14:00 ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
27 Ekim 2021 14:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - FATSA BELEDİYESPOR
27 Ekim 2021 14:00 UŞAK SPOR A.Ş. - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR
27 Ekim 2021 14:00 KIRKLARELİSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
27 Ekim 2021 14:00 BODRUMSPOR A.Ş. - ISPARTA 32 SPOR
27 Ekim 2021 14:00 SARIYER - EDİRNESPOR
27 Ekim 2021 14:00 ANKARASPOR - İNEGÖLSPOR
27 Ekim 2021 14:00 TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. - ŞANLIURFASPOR
27 Ekim 2021 14:00 AFJET AFYONSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR
27 Ekim 2021 14:00 ESKİŞEHİRSPOR - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
27 Ekim 2021 14:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - ERGENE VELİMEŞE SPOR
27 Ekim 2021 14:00 ALTAŞ DENİZLİSPOR - GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR
27 Ekim 2021 14:00 BALIKESİRSPOR - BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR
27 Ekim 2021 14:00 NASADOGE MENEMENSPOR - KARŞIYAKA
27 Ekim 2021 15:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR
27 Ekim 2021 18:00 BURSASPOR - CEYHAN SPOR
27 Ekim 2021 20:45 YUKATEL KAYSERİSPOR - ARTVİN HOPASPOR
28 Ekim Türkiye Kupası maçları
28 Ekim 2021 13:00 BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.
28 Ekim 2021 14:00 GENÇLERBİRLİĞİ - PENDİKSPOR
28 Ekim 2021 14:00 TUZLASPOR A.Ş. - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
28 Ekim 2021 14:00 ALTINORDU - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.
28 Ekim 2021 15:30 SAKARYASPOR A.Ş. - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
28 Ekim 2021 18:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
28 Ekim 2021 20:45 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - NİĞDE ANADOLU FK
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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