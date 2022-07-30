Türkiye-Küba voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Küba erkek voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Erkek Milli Voleybol Takımımız FIVB Challenger Kupası'nda güçlü rakibi Güney Kore'yi 3-0 gibi net bir skorla yenerek adını finale yazdırdı. Milli Takım finalde Küba ile karşılaşacak. Türkiye Küba erkek voleybol final maçının ne zaman saat kaçta başlayacağı ise spor severler tarafından araştırılmaya başlandı.

Türkiye-Küba voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Küba erkek voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? soruları voleybol severler tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye FIVB Challenger Kupası'nda adını finale yazdırmayı başardı. Türkiye yarı finalde karşılaştığı Güney Kore'yi 3-0'lık skorla geçti. Türkiye'nin finaldeki rakibi ise Küba olacak. Türkiye Küba maçına vatandaşlardan da büyük ilgi var.

Türkiye-Küba voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası'nda finalde Küba ile karşılaşacak. Milli Takımın final karşılaşması 31 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Türkiye-Küba erkek voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Türkiye-Küba voleybol final maçının saati TSİ 09.30 olarak açıklandı. Türkiye-Küba maçının TRT Spor'dan yada TRT Spor yıldız kanalından yayınlanması bekleniyor.

Türkiye şampiyon olursa?

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası nedir?

2022 FIVB Voleybol Erkekler Challenger Kupası, FIVB Voleybol Erkekler Milletler Ligi için bir eleme görevi gören ve 8 millî takımın mücadele ettiği yıllık bir uluslararası erkekler voleybol turnuvası olan FIVB Voleybol Erkekler Challenger Kupası'nın üçüncü edisyonu olacaktır. Turnuva 28-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Güney Kore'nin Seul kentindeki Jamsil Students' Gymnasium'da düzenlenecektir.

Turnuva eleme formatında (çeyrek final, yarı final ve final) oynanacak olup, ev sahibi ülke (Güney Kore) çeyrek final maçını katılımcı takımlar arasında en alt sırada yer alan takımla oynayacaktır. Kalan yedi takım, 10 Temmuz 2022 itibarıyla FIVB Dünya Sıralaması'na göre 2. ila 8. sıraya yerleştirildi. Sıralamalar ev sahibi hariç parantez içinde gösterilmiştir.

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