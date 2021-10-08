Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde kaç puanı var? Türkiye 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında mücadele verdiği G Grubu'nda çok kritik bir maça çıkıyor. Hollanda karşısında alınan 6-1'lik ağır yenilgi sonrası A Milli Takım'da Şenol Güneş'in görevine son verilmiş yerine ise Stefan Kuntz getirilmişti. 2022 Dünya Kupası'nda yer almak için Türk Milli Takımı'nın önünde çok kritik 4 maç yer alıyor. A Milliler Norveç ile 8 Ekim Cuma günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Türkiye için 'tamamı mı yoksa devam mı' niteliğinde olan maça taraftarlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde kaç puanı var? Türkiye 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında mücadele verdiği G Grubu'nda çok kritik bir maça çıkıyor. Hollanda karşısında alınan 6-1'lik ağır yenilgi sonrası A Milli Takım'da Şenol Güneş'in görevine son verilmiş yerine ise Stefan Kuntz getirilmişti. 2022 Dünya Kupası'nda yer almak için Türk Milli Takımı'nın önünde çok kritik 4 maç yer alıyor. A Milliler Norveç ile 8 Ekim Cuma günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Türkiye için "tamamı mı yoksa devam mı" niteliğinde olan maça taraftarlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Türk Milli Takımı'nda teknik direktörlük koltuğuna Stefan Kuntz getirildi. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından kısa süre sonra takımın başına geçen Stefan Kuntz yönetiminde Milli Takım çok kritik 4 maça çıkacak. Son viraja girilmişken Milli Takım'ın en ufak bir puan kaybına tahammülü bulunmuyor. Milli Takım Norveç ile 8 Ekim Cuma günü çok kritik bir maça çıkıyor. İki ülke tamımının turnuvaya katılıp katılamayacağını büyük ölçüde belirleyecek maç öncesi taraftaralar Türkiye'nin kaçıncı sırada oldğunu araştırıyor. Peki Türk Milli TakımıDünya Kupası elemelerinde kaç puanı var? Türkiye Norveç'i yerense Dünya Kupası'na katılacak mı?

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye Dünya Kupası G grubunda 3. sırada yer alıyor. Grupta lider Hollanda ve ikinci sırada Norveç var. Türkiye grupikinciliği ve liderliği yakalaybilmek için Norveç'i mutlaka yenmek zorunda.

Türkiye'nin kalan maçları

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde kaç puanı var?

Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde kaçıncı sırada olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Türkiye G Grubu'nda 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip Norveç'in ise 13 puanı var ve 2.sırada. A milli Takım Norveç'ten alacağı 3 puan ile gruplardan çıkma şansını oldukça taze tutacak. Gruplarda Hollanda ise 13 puanla lider konumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.