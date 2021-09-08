Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? A Milli Takım G grubu puan durumu?
Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? A Milli Takım G grubu puan durumu? 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında grup maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı rakibinde kötü bir oyun sonrası 6-1 yenildi. Alınan ezici mağlubiyetin ardından gruptaki puan durumu merak edilmeye başlandı. Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin gruplarda kaç puanı var? Türkiye Gruptan çıkabilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar?
2021-09-08 09:06:42
Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? A Milli Takım G grubu puan durumu? 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında grup maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı rakibinde kötü bir oyun sonrası 6-1 yenildi. Alınan ezici mağlubiyetin ardından gruptaki puan durumu merak edilmeye başlandı. Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin gruplarda kaç puanı var? Türkiye Gruptan çıkabilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar?
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'na çok iyi başlayan Türkiye zorlu ilk 2 maçta Hollanda ve Norveç'i yenmişti. Daha sonra kolay olarak gözüken Letonya ve Karadağ maçlarınadn 1'er paun çıkartan A Milli Futbol Takımı Cebelitarık'ı 3-0 yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü. İlk maçta Hollandayı 4-2 yenen Milli Takım bu kez deplasmana karşılaştı. Kötü bir oyun sahaya koyan Milli Takım sahadan büyük bir hezimetle ayrıldı. Hollanda Türkiye'ye 6 gol attı. Maç sonucu 6-1 bitti. Dünya kupası yolunda alınan bu büyük mağlubiyet sonrası taraftaralar gruplardaki puan durumunu merak etmeye başladı. Peki Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? A Milli Takım G grubu puan durumu? Türkiye Dünya Kupası elemeleri puan durumu nedir?
Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada?
Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerined G grubunda yer alıyor. Grupta Türkiye'nin yanında Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık bulunuyor. Türkiye bu gurupta Hollanda mağlubiyeti sonrası 11 puanla 3. sırada yer alıyor.
2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu
İşte Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde G grubundaki son durumu;
1- Hollanda / 13 puan
2- Norveç / 13 puan
3- Türkiye / 11 puan
4- Karadağ / 8 puan
5- Letonya / 5 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
G Grubu'nda Türkiye'nin kalan maçları hangi takımlarla?
Türkiye'nin Dünya Kupası elemeleri kapsamında gruptan çıkması için 4 maçı bulunuyor. A Milli Takım bu maçlardan alacağı puanlarla gruptan çıkabilir.
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Türkiye'nin gruplardan direk çıkması için grubu lider olarak tamamlaması gerekiyor. Ayrıc agrup ikincileri UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkacak. Türkiye'nin grupta en kötü ihtimale karşı 2. olması gerekiyor. Grup ikinciliği için Türkiye'nin puan kaybına tahammülü yok.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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