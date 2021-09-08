Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? A Milli Takım G grubu puan durumu? 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında grup maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı rakibinde kötü bir oyun sonrası 6-1 yenildi. Alınan ezici mağlubiyetin ardından gruptaki puan durumu merak edilmeye başlandı. Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin gruplarda kaç puanı var? Türkiye Gruptan çıkabilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? A Milli Takım G grubu puan durumu? 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında grup maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı rakibinde kötü bir oyun sonrası 6-1 yenildi. Alınan ezici mağlubiyetin ardından gruptaki puan durumu merak edilmeye başlandı. Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin gruplarda kaç puanı var? Türkiye Gruptan çıkabilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'na çok iyi başlayan Türkiye zorlu ilk 2 maçta Hollanda ve Norveç'i yenmişti. Daha sonra kolay olarak gözüken Letonya ve Karadağ maçlarınadn 1'er paun çıkartan A Milli Futbol Takımı Cebelitarık'ı 3-0 yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü. İlk maçta Hollandayı 4-2 yenen Milli Takım bu kez deplasmana karşılaştı. Kötü bir oyun sahaya koyan Milli Takım sahadan büyük bir hezimetle ayrıldı. Hollanda Türkiye'ye 6 gol attı. Maç sonucu 6-1 bitti. Dünya kupası yolunda alınan bu büyük mağlubiyet sonrası taraftaralar gruplardaki puan durumunu merak etmeye başladı. Peki Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada? A Milli Takım G grubu puan durumu? Türkiye Dünya Kupası elemeleri puan durumu nedir?

Türkiye kaç puanda ve kaçıncı sırada?

Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerined G grubunda yer alıyor. Grupta Türkiye'nin yanında Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık bulunuyor. Türkiye bu gurupta Hollanda mağlubiyeti sonrası 11 puanla 3. sırada yer alıyor.

2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu

İşte Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde G grubundaki son durumu;

1- Hollanda / 13 puan

2- Norveç / 13 puan

3- Türkiye / 11 puan

4- Karadağ / 8 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

G Grubu'nda Türkiye'nin kalan maçları hangi takımlarla?

Türkiye'nin Dünya Kupası elemeleri kapsamında gruptan çıkması için 4 maçı bulunuyor. A Milli Takım bu maçlardan alacağı puanlarla gruptan çıkabilir.

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye'nin gruplardan direk çıkması için grubu lider olarak tamamlaması gerekiyor. Ayrıc agrup ikincileri UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkacak. Türkiye'nin grupta en kötü ihtimale karşı 2. olması gerekiyor. Grup ikinciliği için Türkiye'nin puan kaybına tahammülü yok.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.