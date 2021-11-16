Türkiye kaç puanda? Türk Milli Takım kaçıncı sırda? 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu? Türkiye 2022 Dünya Kupası yolunda çok kritik bir maça çıkıyor. Türkiye deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Milli Takım'ın Karadağ maçından 3 puanla dönmekten başka çaresi yok. 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçında Karadağ ile karşılaşacak olan Milli Takım'ın Dünya Kupası'na nasıl gideceği hesapları yapılmaya başlandı. Peki Türkiye Karadağ'ı yenerse Hollanda'da Norveç'i yenerse Türkiye Dünya Kupasına gider mi?

Türkiye kaç puanda? Türk Milli Takım kaçıncı sırda? 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu? Türkiye Dünya Kupası'na katılbilme adına çok önemli bir maça çıkıyor. Türkiye'nin Dünya Kupası biletini alması için büyük öneme sahip olan Karadağ maçı 16 Kasım Salı günü başlayacak. Milli Takım'ın 3 puandan başka seçeneği bulunmuyor. Karadağ maçı öncesi Türk Milli Takımın kaç puanda olduğu, kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor.

Türkiye kaç puanda?

Türkiye 2022 Dünya Kupası G Grubu elemelerinde oynadığı 9 maçta 18 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Grupta birincilik 20 puanla Hollanda'da bulunuyor. 3. sırada ise yine 18 puanla Norveç bulunuyor. Türkiye grubun 4. sırasında yer alan Karadağ ile son maçına çıkacak. Hollanda ise grubun 2. sırasında bulunan Norveç ile karşılaşacak.

Türk Milli Takım kaçıncı sırda?

Dünya Kupası elemeleri G grubunda Türk Milli Takım 2. sırada yer alıyor. Grupta lider konumda bulunan Hollanda ile arasında 2 puan bulunuyor.

2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu?

2022 Dünya Kupası elemleri kapsamında G grubunda şimdiye kadar 9 maç oynandı ve son maçlara çıkılacak. Son maçlar öncesi grupta puan durumu şu şekilde;



1. Sıra: Hollanda 9 maçta 20 puan

2. Sıra: Türkiye 9 maçta 18 puan

3. Sıra: Norveç 9 maçta 18 puan

4. Sıra: Karadağ 9 maçta 12 puan

5. Sıra: Letonya 9 maçta 6 puan

6. Sıra: Cebelitarık 9 maçta 0 puan

Karadağ-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye Dünya Kupası yolunda kritik Karadağ maçı bu akşam oynanacak. 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçta Türk Milli Takımı mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Zorlu maç 22.45'te başlayacak.

Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası yolunda kader maçı olan Karadağ maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.