Türkiye judoda bir altın, bir gümüş madalya kazandı
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.
2022-07-02 20:24:24
Milli judocu Tuğçe Beder, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı.
Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Tuğçe Beder, finalde Fransız Faustine Bernard'ı ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Milli judocu İrem Korkmaz, gümüş madalya kazandı
Milli judocu İrem Korkmaz, Romanya'da düzenlenen Avrupa Açık Kupası'nda kadınlar 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cluj Napoca kentinde düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 62 kadın ve 150 erkek judocu mücadele ediyor.
Organizasyonda kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan milli judocu İrem Korkmaz, finalde Polonyalı Anna Dabrowska'ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı ve gümüş madalyayı boynuna taktı. AA
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