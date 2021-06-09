Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşılaşacak. Türkiye'yi ekran başından desteklemek isteyen taraftarlar da Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? sorusunu soruyor. İtalya'da oynanacak zorlu müsabaka 11 Haziran Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Milli Takım İtalya karşısında alacağı puan yada puanlarla turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak. Türkiye'yi ekran başından desteklemek isteyen taraftarlar da Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? sorusunu soruyor. İtalya'da oynanacak zorlu müsabaka 11 Haziran Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Milli Takım İtalya karşısında alacağı puan yada puanlarla turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Türkiye ile İtalya arasında oynaancak olan maç Euro 2020'nin de açılış mücadelesi olacak. Tüm Türkiye'nin gözü de bu maçta olacak. Peki Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? İtalya ile Türkiye arasında turnuvanın ilk maçı olma özelliğini taşıyacak olan maç 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak. Maç Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye İtalya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye İtalya maçı 11 Haziran saat 22.00'den itibaren TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2020 ne zaman başlıyor?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası 11 Haziran Cuma günü başlıyor. Turnuvanın ilk maçı İtalya ile Türkiye arasına saat 22.00'de oynanacak.

İtalya ile 8. maç

İki ülke arasında oynanan 8 maçta İtalya 5 kez kazanırken 3 maç berabere bitti.

İtalya Türkiye maçı hakemleri kimle?

İtalya-Türkiye maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Zorlu mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcıları ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa'dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda'dan Kevin Blom olacak.

EURO 2020 korona nedeniyle 2021'e ertelenmişti

2020 yılında yapılması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) korona salgını nedeniyle 2021 yılına ertelemişti.

İsmi aynı kaldı

UEFA İcra Komitesi'nin bugün yaptığı toplantıda 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ismi belirlendi. 2021 yılına ertelenmesinden dolayı EURO 2021 olarak oynanacağı söylentileri çıkan organizasyonun isminin EURO 2020 olarak kalacağı tescil edildi. UEFA yaptığı açıklamada, bu kararın turnuvanın orijinal vizyonunun korunması adına verildiğini duyurdu.

EURO 2020 A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

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