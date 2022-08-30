Türkiye-İtalya Futbol Maçı Kaç Kaç Bitti? Türkiye- İtalya Maç Özeti
A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıktı. Bir yıl ertelenen EURO 2020'de Türkiye- İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de Stadio Olimpico'da oynandı. Türkiye-İtalya futbol maçı hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. Türkiye-İtalya Futbol Maçı Kaç Kaç Bitti? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm ayrıntıların cevabı haberimizde.
2022-08-30 01:41:13
Türkiye- İtalya Maç Özeti
A Milli Futbol Takımı, İtalya Milli Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı karşılaşmadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı. A Milli Futbol Takımımızda golleri 4. dakikada Cengiz Ünder, 83. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Bununla birlikte İtalya'nın gollerini ise 35. dakikada Bryan Cristante 39 ve 69. dakikada Giacomo Raspadori attı.
A Milli Takım'ımız Euro 2020 Kadrosu
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford)
Türkiye- İtalya Maçı 11'leri
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak
İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.
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