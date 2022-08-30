Türkiye-İtalya Futbol Maçı Kaç Kaç Bitti? Türkiye- İtalya Maç Özeti

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıktı. Bir yıl ertelenen EURO 2020'de Türkiye- İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de Stadio Olimpico'da oynandı. Türkiye-İtalya futbol maçı hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. Türkiye-İtalya Futbol Maçı Kaç Kaç Bitti? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm ayrıntıların cevabı haberimizde.