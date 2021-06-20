EURO 2020'de Türkiye gruplarda 3. maçına bu akşam İsviçre ile oynayacak. Türkiye A grubunda sıfır puan ile 4. sırada yer alıyor. Türk Milli Takımı'nın gruplardan çıkma olasılığı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye İsviçre'yi yenerse gruptan çıkabilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için İsviçre'yi mutlaka yenmesi gerekiyor. İsviçre'yi yenerse en iyi üçüncüler arasına girme şansı devam edebilir. Turnuvada en iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkıyor.

EURO 2020'de Türkiye gruplarda 3. maçına bu akşam İsviçre ile oynayacak. Türkiye A grubunda sıfır puan ile 4. sırada yer alıyor. Türk Milli Takımı'nın gruplardan çıkma olasılığı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye İsviçre'yi yenerse gruptan çıkabilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için İsviçre'yi mutlaka yenmesi gerekiyor. İsviçre'yi yenerse en iyi üçüncüler arasına girme şansı devam edebilir. Turnuvada en iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkıyor.

Türk Milli Takımı EURO 2020'ye iyi bir başlangıç yapamadı. Türkiye çıktığı iki maçtandan da puan alamadı. A Milli Takım, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu. Türk Milli Takımı için gruptan çıkma hesapları yapılmaya başlandı. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye bu akşam İsviçre ile oynayacak. Türkiye İsviçre'yi yenerse gruptan çıkabilir mi?

Türkiye İsviçre'yi yenerse gruptan çıkabilir mi?

Türkiye, EURO 2020 A Grubu 3. maçında bu akşam İsviçre ile bu akşam Bakü'de karşı karşıya gelecek. Turnuvada oynanan ilk 2 maçta İtalya ve Galler'e kaybeden Türkiye kazanmak ve en iyi grup 3.'leri arasına adını yazdırmak istiyor. Peki Türkiye İsviçre'yi yenerse gruptan çıkabilir mi?

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye İsviçre'yi yenerse gruptan çıkabilir mi? Türkiye'nin en iyi 3. olabilmesi için gruptaki son maçı olan İsviçre karşılaşmasında galibiyet alması yetmeyecek. Milli Takım galibiyet alsa da gruptan çıkabilmek için en iyi üçüncülük yarışında olan diğer rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

En iyi üçüncülük için nelere bakılacak?

* En çok puan toplayana

* Gol averajına

* Atılan gol sayısına

* Fair-Play puanına

* Elemeler genel sıralama

EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

Türkiye İsviçre maçı ne zaman saat kaçta?

EURO 2020 A Grubu üçüncü hafta hafta İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.

EURO 2020 hakkında

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası olmuştur. Turnuva finalleri, 2020 yılı yazında yapılacaktı. Fakat turnuva koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi. UEFA, yaptığı açıklamada turnuvanın resmî adının ve ev sahiplerinin aynı kalacağını açıkladı.

EURO 2020'de, EURO 2016'da olduğu gibi 24 ülkenin millî takımları mücadele edecektir.

EURO 2020 takımları

Belçika

İtalya

Rusya

Polonya

Ukrayna

İspanya

Fransa

Türkiye

İngiltere

Çekya

Finlandiya

İsveç

Almanya

Hollanda

Hırvatistan

Avusturya

Portekiz

İsviçre

Danimarka

Galler

Macaristan

Slovakya

İskoçya

Kuzey Makedonya

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.