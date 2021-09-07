Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Milli Futbol Takımı, bugün Hollanda'yla deplasmanda karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımımız, ilk maçta şans tanımadığı Hollanda'ya konuk olacak.

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takım, bugün final gibi bir 90 dakikaya çıkacak. Gruptaki 6. maçını oynayacak olan lider Türkiye, takipçisi Hollanda'ya konuk olacak. TRT 1'den yayınlanacak olan bu zorlu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden millilerimiz, rövanşı da kazanması halinde finallere giden yolda çok büyük avantaj sağlayacak.

Hollanda Türkiye maçı öncesi Milli Takımımız'da tek eksik var

Teknik direktör Şenol Güneş'in açıkladığı ilk aday kadrodaki tüm isimler kampa katılırken, Türkiye sakatlığı devam eden sol bek Umut Meraş'tan yoksun olacak. Ay-yıldızlıların Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın 11'inde birçok yıldız ismi kulübeye çeken Şenol Güneş, Hollanda karşısında tüm kozlarını en başından kullanacak. Bu arada Karadağ karşılaşmasında eldivenleri giyen, Cebelitarık'a karşı yedek oturan Altay Bayındır'ın bugün 11'de başlaması bekleniyor.

Türkiye Milli Futbol Takımı'nda Burak Yılmaz ilk 11'de

Cebelitarık maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz, bugün Hollanda'ya karşı sahadaki yerini alacak. A Milli Takım'ın hücumdaki en büyük gücü olan 36 yaşındaki kaptan, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 4 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Ay-yıldızlı ekibimizin Hollanda'ya 4-2 mağlup ettiği ilk karşılaşmada hat-trick yapan Kral,

teknik direktör Şenol Güneş'in en önemli kozları arasında yer alıyor.

Hollanda Türkiye maçı 2021'deki 12. sınav

A Milli Takım, bugünkü Hollanda sınavı ile 2021 yılındaki 12. maçına çıkacak. Bu sene oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi alan Türkiye, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde de 16 gol gördü.

Türkiye Hollanda'yla yapacağa maçta 598. maçına çıkacak

Türkiye , bugün tarihindeki 598. maçına çıkacak. A Milli Takım, 98 yıllık tarihinde oynadığı 597 karşılaşmada 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 795 kez havalandıran ay-yıldızlı ekibimiz kalesinde ise 853 gol gördü.

G Grubu Puan durumu

1- Türkiye / 11 puan

2- Hollanda / 10 puan

3- Norveç / 10 puan

4- Karadağ / 7 puan

5- Letonya / 4 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.