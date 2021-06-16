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Türkiye Galler maçı kaç kaç? Türkiye Galler maç sonucu kaç kaç?
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Türkiye Galler maçı kaç kaç? Türkiye Galler maç sonucu kaç kaç?

Türkiye Galler maçı kaç kaç? EURO 2020'ye tatsız başlayan Milli Takım Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ile ikinci maçına çıkacak. Milli Takım bu maçtan alacağı puan yada puanlarla bir üst tura çıkmak için elini güçlendirmek istiyor. Bu zorlu maçı takip edemeyecek olanlar internetten Türkiye Galler maç sonucunu araştırıyor. Peki Türkiye Galler maç sonucu kaç kaç? Türkiye Galler anlık maç sonucu...

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16.06.2021 18:40:45
Türkiye Galler maçı kaç kaç? Türkiye Galler maç sonucu kaç kaç?

Türkiye Galler maçı kaç kaç? EURO 2020'ye tatsız başlayan Milli Takım Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ile ikinci maçına çıkacak. Milli Takım bu maçtan alacağı puan yada puanlarla bir üst tura çıkmak için elini güçlendirmek istiyor. Bu zorlu maçı takip edemeyecek olanlar internetten Türkiye Galler maç sonucunu araştırıyor. Peki Türkiye Galler maç sonucu kaç kaç? Türkiye Galler anlık maç sonucu...

Türkiye ile Galler arasında oynanacak olan zorlu müsabaka saat 19.00'da başladı. Peki Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. A Grubu 2. maçını televizyondan izleyemeyecek olanlar maç sonucunu anlık takip ediyor. Peki Türkiye Galler maçı kaç kaç? Türkiye Galler maç sonucu kaç kaç?

TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE GALLER MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye Galler maçı saat 19.00'da başladı. 43. dakikada Galler golü buldu.

Türkiye:0 Galler:1

TÜRKİYE GALLER MAÇ SONUCU

Türkiye Galler maçının bitiş düdüğü çaldığında maç sonucunu sizlere aktaracağız. 

A MİLLİ TAKIM 11'i

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan, Umut, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

GALLER 11'i

GALLER: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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