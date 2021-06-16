Türkiye Galler maçı kaç kaç? Türkiye Galler maç sonucu kaç kaç?

Türkiye Galler maçı kaç kaç? EURO 2020'ye tatsız başlayan Milli Takım Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ile ikinci maçına çıkacak. Milli Takım bu maçtan alacağı puan yada puanlarla bir üst tura çıkmak için elini güçlendirmek istiyor. Bu zorlu maçı takip edemeyecek olanlar internetten Türkiye Galler maç sonucunu araştırıyor. Peki Türkiye Galler maç sonucu kaç kaç? Türkiye Galler anlık maç sonucu...