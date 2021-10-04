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TIMETURK / SPOR / Türkiye, Finlandiya’da toplam 31 madalya kazandı

Türkiye, Finlandiya’da toplam 31 madalya kazandı

Türkiye, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda son gün 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milliler, organizasyonu toplam 31 madalyayla tamamladı

1 Saat Önce
2021-10-04 00:09:15
Türkiye, Finlandiya’da toplam 31 madalya kazandı

Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, 2 gümüş ile 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın son günü bayanlar +87 kiloda yarışan Melike Ünal, koparmada 106 kiloyla bronz, silkmede 135 kiloyla gümüş, toplamda ise 241 kiloyla bronz madalya elde etti.

Gençler +87 kiloda yarışan Nuran Yalçın, koparmada 90 kilo ile dördüncü, silkmede 118 kilo ile gümüş, toplamda ise 208 kiloluk derecesiyle 4. sırada yer aldı.

35 ülkeden 342 sporcunun katıldığı, Türkiye'nin ise 8 erkek, 9 bayan sporcuyla mücadele ettiği organizasyonu milliler, 6 altın, 16 gümüş, 9 bronz olmak üzere 31 madalyayla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, madalya alan sporcuları elde ettikleri başarı nedeniyle dolayı kutladı.AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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