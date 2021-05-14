Türkiye EURO 2020 aday kadrosunda kimler var? Türkiye EURO 2020 kadrosunda hangi oyuncular var?

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için aday kadroyu açıkladı. EURO 2020'ye sayılı günler kala milli takımda yer alacak olan oyuncular merek edilmeye başlanmıştı. Türkiye EURO 2020 aday kadrosunda kimler var? Türkiye EURO 2020 kadrosunda hangi futbolcular var? İşte Türkiye EURO 2020 aday kadrosu...

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için aday kadroyu açıkladı. EURO 2020'ye sayılı günler kala milli takımda yer alacak olan oyuncular merek edilmeye başlanmıştı. Türkiye EURO 2020 aday kadrosunda kimler var? Türkiye EURO 2020 kadrosunda hangi futbolcular var? İşte Türkiye EURO 2020 aday kadrosu...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 ilk etap hazırlık kampının 30 kişilik kadrosunu açıkladı. Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

Türkiye EURO 2020 aday kadrosunda kimler var?

Türkiye'ni EURO 2020 aday jkadrosu merak ediliyordu. EURO 2020'de hangi futbolcuların yer alacağı belli oldu. İşte Türkiye'nin EURO 2020 kadrusu...

KALECİLER

Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan,

DEFANS

Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

ORTA SAHA

Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

FORVET

Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

Şenol Güneş Türkiye EURO 2020 aday kadrosunu açıkladı

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Beklentileri büyütüğümüzü biliyoruz. Umutları mutluluğa çevirmek hedefimiz. Asla şiddeti, kıskançlığı kötülüğü istemiyoruz. Hedefimiz ve planımız bellidir. Futbolcular bizim çocuklarımız. Farklılıklar olacak, bütünlüğümüz asla bozulmayacak. Futbol ortak değerimiz. Gençlerimize güveniyoruz. Doğru olacağız, birçok şeyi yöneteceğiz. Biz Türkiye için kazanmak istiyoruz. Büyük hayallerimiz için büyük adımlar atmayı düşünüyoruz. Zaman ve sabır en büyük ilacımız olacak. Pandemi bizi etkilemeye devam ediyor.

"Ligleri unutup hedefe kilitleneceğiz"

Sağlıkçılara teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına buradayız. Oyuncularım elemelerde sorumlulukları gösterdiler. Futbolun hemen hemen 3.5 milyar izleyicisi var. Geride kalacak olan ligleri unutup hedefe kilitleneceğiz. Gelecek sezon da bu yarış yaşanacaktır. Bir kadro açıklayacağız. Kadronun dışında kalan isimlere teşekkür edeceğiz. Bu kadroya yeni çağrılması düşünülen isimler çalışmaya devam etsinler. Takip ediyoruz. Kadromuz 30 kişi olacak. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa giriyoruz. 27 ve 31 Mayıs'ta 2 hazırlık maçı yapacağız. 10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz.

"Înatçıyız, kenetlendik"

Ortak hayallerimizi unutmayalım. İnatçıyız, kenetlendik. Hiçbir zaman yalnız olmayacağız. Onların duygularının bizle olduğunu biliyorum. Hayallerimizi gerçekleştirerek buraya geldik. Bu 30 kişilik kadro, 1 Haziran'da 26 kişi olarak açıklanacak.

"Caner Erkin düşündüğümüz verimin altında oynadı"

Ciddi boyutta sakat olan oyuncumuz Cenk Tosun. O bizimle olmayacak. Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nu görmek istiyoruz. Caner Erkin bizim için çok değerli bir oyuncu. Çok istekli olmasına rağmen düşündüğümüz verimin altında oynadı. İskelet kadro duruyor. Ona katılacak oyuncular olacak. Abdülkadir daha temposunu bulmadı. Birkaç oyuncu tercihi yaptık. Cengiz Ünder oynamıyor ama çalışıyor. Altay'ın sakatlığı vardı, idmanlara başladı. Verimlere bakarak değişiklikler yapabiliriz. Her oyuncuyu 1 Haziran'daki listeye alabiliriz. En çok sıkıntıyı sol kanatta yaşadık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.