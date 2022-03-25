Türkiye Dünya Kupası şansını kaybetti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Milli Takım, dün gece Porto'daki Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşılaştı. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetti.

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynandı. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı 3-1 kaybetti.

Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden milliler, Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilen İtalya ile 29 Mart Salı günü Konya'da özel maçta karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

15. dakikada Portekiz öne geçti. Bernardo Silva'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top, boşta kaldı. Otavio altı pas önünde buluştuğu meşin yuvarlağı, sağ çaprazdan çektiği şutla ağlara gönderdi. 1-0.

42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Otavio'nun ceza sahasına yaptığı ortaya altı pas önünde kafayı vuran Jota, meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara yolladı. 2-0.

65. dakikada Burak Yılmaz farkı bire indirdi. 2-1

84. dakikada Türkiye penaltı kazandı. 85. dakikada Burak Yılmaz penaltı atışından yaralanamadı.

Portekiz 90+4. dakikada Matheus Nunes ile durumu 3-1'e getirdi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Portekiz golü yaklaştı. Bruno Fernandes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jota altı pas içinde kayarak topa ayak koydu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 15. dakikada Diogo Jota'un pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Bernardo Silva yerden vuruşunu yaptı. Sol direkten oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağa bekletmeden vuran Otavio, topu filelerle buluşturdu. 1-0

21. dakikada Portekiz savunmasında Danilo'nun hatalı pasını kapan Cengiz, ceza yayı önünden şutunu attı. Top kaleci Diogo Costa'da kaldı.

22. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz'in pasıyla Portekiz ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgide topu kontrol etti. Arka direğe yaptığı ortada Berkan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

27. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Sağ kanattan Cengiz'in yerden ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kapan Orkun, çalımla ceza sahasına girdi. Orkun'un yerden şutunu kaleci Diogo Costa soluna uzanıp köşeden kornere çeldi.

GOL - 42. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Portekiz'de Otavio ortasını altıpas sol çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Diogo Jota kafa vuruşunu yaptı ve fark ikiye çıktı. 2-0

Müsabakanın ilk yarısı Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Portekiz'in gelişen atağında Jota, Bernardo Silva'ya pasını verdi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Bernardo Silva'nın şutunu kaleci Uğurcan sağına uzandı ve çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada kaleci Diogo Costa'nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota, ceza sahası dışına çıkan Uğurcan'dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

GOL - 65. dakikada topla birlikte ceza yayına sokulan Cengiz Ünder pasını sol çaprazdaki Burak'a gönderdi. Burak tekrar Cengiz ile duvar pası yaptı ve ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

75. dakikada Portekiz'in gelişen atağında sol kanatta topu kontrol eden Guerreiro'nun ortasında arka direkte Otavio kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

MİLLİLER PENALTI KAZANDI - 82. dakikada Enes Ünal, Portekiz ceza sahasında Fonte ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Siebert saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

BURAK YILMAZ KAÇIRDI - 85. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz topu üstten auta yolladı.

GOL - 90+4. dakikada Portekiz 3. golünü attı. Leao'nun pasıyla ceza sahasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Nunes topu ağlara gönderdi. 3-1.

90+6. dakikada Felix kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı, şutunda Uğurcan'dan dönen top Ronaldo'ya geldi. Ronaldo'nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

Müsabaka Portekiz'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Estadio do Dragao.

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

Portekiz: Diogo Costa, Diogo Dalot, Danilo Pereira, Jose Fonte, Raphael Guerreiro (Dk. 88 Nuno Mendes), Joao Moutinho (Dk. 88 Matheus Nunes), Bruno Fernandes (Dk. 80 William Carvalho), Bernardo Silva, Otavio (Dk. 89 Rafael Leao), Diogo Jota (Dk. 71 Joao Felix), Cristiano Ronaldo.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Zeki Çelik (Dk. 80 Dorukhan Toköz), Orkun Kökçü (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 90 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Enes Ünal).

Goller: Dk. 15 Otavio, Dk. 42 Diogo Jota, Dk. 90+4 Nunes (Portekiz), Dk. 65 Burak Yılmaz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 34 Zeki Çelik, Dk. 69 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 76 Merih Demiral, Dk. 90+6 Dorukhan Toköz (Türkiye), Dk. 35 Diogo Jota, Dk. 86 Moutinho (Portekiz) .