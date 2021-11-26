Türkiye Dünya Kupası play-off rakibi belli oldu mu? Türkiye'nin play off rakibi hangi takım olacak? Türkiye Dünya :Kupası Avrupa elemelerinde grubu Hollanda'nın arkasından ikinci olarak tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. Türkiye play off elemelerinde birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşabilir. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları bugün çekilecek. Saat 19.00'da başlayacak kura sonucunda Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi belli olacak. Dünya Kupası yolunda son viraja giren Türkiye'de hedef Katar biletini almak.

Türkiye Dünya Kupası play-off rakibi belli oldu mu? Türkiye'nin play off rakibi hangi takım olacak? Türkiye Dünya :Kupası Avrupa elemelerinde grubu Hollanda'nın arkasından ikinci olarak tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. Türkiye play off elemelerinde birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşabilir. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları bugün çekilecek. Saat 19.00'da başlayacak kura sonucunda Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi belli olacak. Dünya Kupası yolunda son viraja giren Türkiye'de hedef Katar biletini almak.

Türkiye Dünya Kupası yolunda son virajda. Avrupa elemelerinde grupları 2. sırada tamamlayan Türkiye Katar biletini almak için rakiplerini geçmek zorunda. Türkiye'yi Dünya Kupası'nda desteklemek isteyen taarftarlar Milli Takım'ın play off rakibinin hangi takım olacağını merak ediyor.

Türkiye Dünya Kupası play-off rakibi belli oldu mu?

Türkiye Dünya Kupası play-off rakibi henüz belli olmadı. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları bugün TSİ 19.00'da FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde çekilecek. 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi, TRT Spor'dan ve FIFA'nın resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Play-off'lara kaç takım katılacak?

Play-off kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile 2020/21 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada bulunan ve Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 2 ekip katılacak.

Play-off elemeleri nasıl olacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off aşamasında uygulanacak yeni formatla birlikte, takımların finallere gidebilmek için ilk kez iki rakibini birden geçmesi gerekecek. Kura çekiminde 12 takım 4'erli 3 play-off yoluna ayrılacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından play-off etabından toplam 3 takım daha Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için final bileti almış olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.