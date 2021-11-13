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Türkiye-Cebelitarık Maçı Saat Kaçta? Türkiye Cebelitarık Maçı Hangi Kanalda?
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TIMETURK / SPOR / Türkiye-Cebelitarık Maçı Saat Kaçta? Türkiye Cebelitarık Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye-Cebelitarık Maçı Saat Kaçta? Türkiye Cebelitarık Maçı Hangi Kanalda?

2022 Dünya Kupası’na katılmak için mücadele eden Türkiye, bu akşam Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Futbol severler Türkiye’nin galibiyet almak için çıkacağı Cebelitarık maçı ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Peki, Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizin detaylarında…

17 Dakika Önce
2021-11-13 10:48:40
Türkiye-Cebelitarık Maçı Saat Kaçta? Türkiye Cebelitarık Maçı Hangi Kanalda?

2022 Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden Türkiye, bu akşam Cebelitarık ile kıyasıya bir mücadele için sahaya çıkacak. Gruptaki ilk maçta deplasmanda Türkiye A Milli Takım'a 3-0 mağlup olan Cebelitarık, grupta henüz puan alamadı.

TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ukraynalı hakem Sergii Boiko'nun yöneteceği Türkiye Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye ile Cebelitarık arasında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE CEBELİTARIK MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: ğurcan Çakır, Zek, Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

CEBELİTARIK: Banda, Bosio, J. Chipolina, Wiseman, Mascarenhas-Olivero, R. Chipolina, Annesley, Walker, Valarino, Torrilla, Styche

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Liderlik şansını mucizelere bırakan ay-yıldızlılar, ikincilik için Norveç'in Letonya ya da Hollanda karşısında kaybetmesini bekleyecek.

Puanların eşitlenmesi halinde genel gol averajı sıralamaya direkt etki edecek. Bu noktada da Türkiye'nin son iki maçta farklı galibiyetler alması gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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