Türkiye-Cebelitarık Maçı Saat Kaçta? Türkiye Cebelitarık Maçı Hangi Kanalda?

2022 Dünya Kupası’na katılmak için mücadele eden Türkiye, bu akşam Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Futbol severler Türkiye’nin galibiyet almak için çıkacağı Cebelitarık maçı ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Peki, Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizin detaylarında…