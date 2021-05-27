Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda? Türkiye EURO 2020 yolunda hazırlıklarına devam ediyor. Türk Milli Takımı Azerbaycan ile hazırlık maçına çıkıyor. EURO 2020 için artık son hazırlıkları yapan Milli Takım Azerbaycan ile oynayacağı maçta hem eksikliklerini görecek hem de oyuncuların maç kondisyonunu yükseltecek. Maçı izlemek isteyen taraftarlar da Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda başlayacak diye araştırıyor. Peki Türkiye'nin maçı saat kaçta başlayacak? İşte Türkiye Azerbaycan hazırlık maçına dair detaylar...

EURO 2020'in başlamasına sayılı günler kala A Milli Takım son hazırlıklarını yapıyor. Hazırlık maçları ile turnuvaya hazırlanan Milli Takım Azerbaycan ile karşılaşacak. Peki Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda? Türkiye'nin maçı saat kaçta başlayacak?

Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda? Türkiye EURO 2020 yolunda hazırlıklarına devam ediyor. Türk Milli Takımı Azerbaycan ile hazırlık maçına çıkıyor. EURO 2020 için artık son hazırlıkları yapan Milli Takım Azerbaycan ile oynayacağı maçta hem eksikliklerini görecek hem de oyuncuların maç kondisyonunu yükseltecek. Maçı izlemek isteyen taraftarlar da Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda başlayacak diye araştırıyor. Peki Türkiye'nin maçı saat kaçta başlayacak? İşte Türkiye Azerbaycan hazırlık maçına dair detaylar...

Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda?

Türkiye EURO 2020 hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Azerbaycan ile İstanbul'da karşılaşacak olan Milli Takım dev turnuva öncesi eksikliklerini görme fırsatı yakalayacak. Taraftarlar da maçı izlemek için Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda? sorusunu soruyor. Türkiye Azerbaycan maçı TRT Spor ekranlarından canlı oalrak yayınlanacak.

Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta başlayacak?

Türkiye Azerbaycan hazırlık karşılaşması 27 Mayıs'ta saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Azerbaycan maçı hakemi kim?

Türkiye Azerbaycan maçını Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek.

İrlanda maçı ertelendi

Haziran ayının ilk haftalarına kadar hazırlık maçlarına devam edecek olan Türkiye, Azerbaycan karşısında gücünü test edecek. Daha öne 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile Antalya'da oynanacağı duyurulan karşılaşma ise rakip ekibin seyahat kısıtlaması nedeniyle iptal edildi. Bu nedenle A Milli Takım 31 Mayıs günü Gine ile hazırlık maçı yapacak.

5 galibiyet 1 mağlubiyet

Rakibi ile daha önce 7 kez karşılaşan Türkiye, bu mücadelelerden 5 galibiyet 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye'nin EURO 2020 maçları ne zaman?

Türkiye Euro 2020'de ise 11 Haziran günü İtalya, 16 Haziran günü Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile mücadele edecek.

Türkiye EURO 2020 aday kadrosu

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Liverpool),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Umut Meraş (Le Havre),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion),Taylan Antalyalı (Galatasaray),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Halil Akbunar (Göztepe),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

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