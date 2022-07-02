Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde Türkiye, 12'si altın 24 madalya kazandı. 72 madalyayla genel sıralamada birinciliğini koruyan Türkiye, 'en çok madalya' ve 'en çok altın madalya' aldığı gün sonunu yaşadı.