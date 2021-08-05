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Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 43. sıraya yükseldi

3 Saat Önce
2021-08-05 18:29:33
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 13. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında yerini bırakmadı. Türkiye, birer altın ve gümüş, 5 bronz madalyayla 43. sıraya yükseldi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları sona erdi.

Oyunlarda 13. günün ardından 34 altın, 24 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 74 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD, 29 altın, 35 gümüş ve 27 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 22 altın, 10 gümüş ve 14 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Karatede bugün bir gümüş madalya kazanan Türkiye ise madalya sayısını 7'ye yükseltti. Türkiye, birer altın ve gümüş, 5 bronz madalyayla genel sıralamada 50. sıradan 43. basamağa yükseldi.

TOKYO 2020 OLİMPİYAT MADALYA SAYISI SIRALAMASI

Tokyo 2020'de 13. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

tokyo-olimpiyat sıralama-2020

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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