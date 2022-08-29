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TIMETURK / SPOR / Türkiye 1. Lig Fikstürü, Maç Sonuçları Ve Puan Durumu Nedir?

Türkiye 1. Lig Fikstürü, Maç Sonuçları Ve Puan Durumu Nedir?

Spor toto 1.lig maç sonucu nedir? Spor Toto 1. Lig son dakika haberleri, transfer haberleri, Spor Toto 1. Lig puan durumu, fikstür, gol krallığı ve diğer tüm istatistikleri hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

10 Saat Önce
2022-08-29 14:29:39
Türkiye 1. Lig Fikstürü, Maç Sonuçları Ve Puan Durumu Nedir?

Spor Toto 1. Lig Maç Sonucu

26.08.2022 21:00 EYÜPSPOR 3 - 2 YENİ MALATYASPOR

27.08.2022 17:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 3 - 2 ALTAŞ DENİZLİSPOR

27.08.2022 19:15 ERZURUMSPOR FK 2 - 2 YILPORT SAMSUNSPOR

27.08.2022 21:45 BOLUSPOR 1 - 1 ALTINORDU

28.08.2022 17:00 BODRUMSPOR A.Ş. 3 - 3 ADANASPOR A.Ş.

28.08.2022 17:00 BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 2 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

28.08.2022 19:15 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 2 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş

28.08.2022 21:45 ALTAY 1 - 3 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

29.08.2022 21:00 SAKARYASPOR A.Ş. - TUZLASPOR A.Ş.

Spor Toto 1.Lig Sezon 2022-2023

1.Hafta

ALTAY

0 - 2

YILPORT SAMSUNSPOR

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

0 - 1

BOLUSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

1 - 1

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

EYÜPSPOR

1 - 0

ALTAŞ DENİZLİSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ

3 - 3

ALTINORDU

SAKARYASPOR A.Ş.

0 - 1

GÖZTEPE A.Ş.

BODRUMSPOR A.Ş.

3 - 1

YENİ MALATYASPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

0 - 0

PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

ADANASPOR A.Ş.

1 - 1

TUZLASPOR A.Ş.

2.Hafta

BOLUSPOR

1 - 2

GENÇLERBİRLİĞİ

ALTINORDU

0 - 2

SAKARYASPOR A.Ş.

YILPORT SAMSUNSPOR

1 - 1

EYÜPSPOR

TUZLASPOR A.Ş.

0 - 2

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR

GÖZTEPE A.Ş.

1 - 1

ERZURUMSPOR FK

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

1 - 3

BODRUMSPOR A.Ş.

YENİ MALATYASPOR

1 - 1

ADANASPOR A.Ş.

PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

1 - 0

ALTAY

ALTAŞ DENİZLİSPOR

0 - 0

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

3.Hafta

EYÜPSPOR

3 - 2

YENİ MALATYASPOR

ERZURUMSPOR FK

2 - 2

YILPORT SAMSUNSPOR

BOLUSPOR

1 - 1

ALTINORDU

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

3 - 2

ALTAŞ DENİZLİSPOR

BODRUMSPOR A.Ş.

3 - 3

ADANASPOR A.Ş.

ALTAY

1 - 3

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR

2 - 1

GÖZTEPE A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ

1 - 2

PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

SAKARYASPOR A.Ş.

-

TUZLASPOR A.Ş.

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