Türkiye 1. Lig Fikstürü, Maç Sonuçları Ve Puan Durumu Nedir?
Spor toto 1.lig maç sonucu nedir? Spor Toto 1. Lig son dakika haberleri, transfer haberleri, Spor Toto 1. Lig puan durumu, fikstür, gol krallığı ve diğer tüm istatistikleri hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...
2022-08-29 14:29:39
Spor Toto 1. Lig Maç Sonucu
26.08.2022 21:00 EYÜPSPOR 3 - 2 YENİ MALATYASPOR
27.08.2022 17:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 3 - 2 ALTAŞ DENİZLİSPOR
27.08.2022 19:15 ERZURUMSPOR FK 2 - 2 YILPORT SAMSUNSPOR
27.08.2022 21:45 BOLUSPOR 1 - 1 ALTINORDU
28.08.2022 17:00 BODRUMSPOR A.Ş. 3 - 3 ADANASPOR A.Ş.
28.08.2022 17:00 BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR 2 - 1 GÖZTEPE A.Ş.
28.08.2022 19:15 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 2 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş
28.08.2022 21:45 ALTAY 1 - 3 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
29.08.2022 21:00 SAKARYASPOR A.Ş. - TUZLASPOR A.Ş.
Spor Toto 1.Lig Sezon 2022-2023
1.Hafta
|
ALTAY
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0 - 2
|
YILPORT SAMSUNSPOR
|
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|
0 - 1
|
BOLUSPOR
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
1 - 1
|
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|
EYÜPSPOR
|
1 - 0
|
ALTAŞ DENİZLİSPOR
|
GENÇLERBİRLİĞİ
|
3 - 3
|
ALTINORDU
|
SAKARYASPOR A.Ş.
|
0 - 1
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
BODRUMSPOR A.Ş.
|
3 - 1
|
YENİ MALATYASPOR
|
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|
0 - 0
|
PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
|
ADANASPOR A.Ş.
|
1 - 1
|
TUZLASPOR A.Ş.
2.Hafta
|
BOLUSPOR
|
1 - 2
|
GENÇLERBİRLİĞİ
|
ALTINORDU
|
0 - 2
|
SAKARYASPOR A.Ş.
|
YILPORT SAMSUNSPOR
|
1 - 1
|
EYÜPSPOR
|
TUZLASPOR A.Ş.
|
0 - 2
|
BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
1 - 1
|
ERZURUMSPOR FK
|
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|
1 - 3
|
BODRUMSPOR A.Ş.
|
YENİ MALATYASPOR
|
1 - 1
|
ADANASPOR A.Ş.
|
PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
|
1 - 0
|
ALTAY
|
ALTAŞ DENİZLİSPOR
|
0 - 0
|
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
3.Hafta
|
EYÜPSPOR
|
3 - 2
|
YENİ MALATYASPOR
|
ERZURUMSPOR FK
|
2 - 2
|
YILPORT SAMSUNSPOR
|
BOLUSPOR
|
1 - 1
|
ALTINORDU
|
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|
3 - 2
|
ALTAŞ DENİZLİSPOR
|
BODRUMSPOR A.Ş.
|
3 - 3
|
ADANASPOR A.Ş.
|
ALTAY
|
1 - 3
|
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|
BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|
2 - 1
|
GÖZTEPE A.Ş.
|
GENÇLERBİRLİĞİ
|
1 - 2
|
PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
|
SAKARYASPOR A.Ş.
|
-
|
TUZLASPOR A.Ş.
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