Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne? Galatasaray'ın yeni stadyum ismi ne oldu? Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adı ne oldu? Galatasaray ile Türk Telekom arasında 10 yıldır süren stadyum isim hakkı sponsorluğu geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Taraflar anlaşma yenilememe konusunda mutabık kaldı ve Galatasaray yeni stadyum isim sponsoru arayışına girmişti. Galatasaray büyük bir firma ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu. Peki Galatasaray'ın yen stadyun isim sponsoru kim, hangi firma?

Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne? Galatasaray'ın yeni stadyum ismi ne oldu? Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adı ne oldu? Galatasaray ile Türk Telekom arasında 10 yıldır süren stadyum isim hakkı sponsorluğu geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Taraflar anlaşma yenilememe konusunda mutabık kaldı ve Galatasaray yeni stadyum isim sponsoru arayışına girmişti. Galatasaray büyük bir firma ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu. Peki Galatasaray'ın yen stadyun isim sponsoru kim, hangi firma?

Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği haber nihayet geldi. Galatasaray yeni satdyum isim sponsoru anlaşmasını KAP'a bildirdi. Galatasaray 15 Ocak 2011'den bu yana Türk Telekom ile stadyum isim hakkı sponsorluğu bulunuyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda taraflar sözleşme yenilememe konusunda anlaşmıştı. Türk Telokom Arena'nın adı da bu gelişmeden sonra değişmişti. Peki Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne?

Galatasaray Stadının yeni adı ne oldu?

Galatasaray'ın yeni stad adı belli oldu. Galatasaray'a sponsor olan firmanın NEF olduğu açıklandı. Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama A.Ş ile 10 sezon için stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Yeni anlaşma ile Galatasaray'ın stadyum ismi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu oldu.

Galatasaray Satdyum isim sponsoru kim oldu?

Sarı-kırmızılı kulüpten anlaşmaya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.