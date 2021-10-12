DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tunus'taki Nahda Hareketi: Yeni hükümet kurulurken anayasa ihlal edildi
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?

TIMETURK / SPOR / Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne? Galatasaray'ın yeni stadyum ismi ne oldu? Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adı ne oldu?

Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne? Galatasaray'ın yeni stadyum ismi ne oldu? Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adı ne oldu?

Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne? Galatasaray'ın yeni stadyum ismi ne oldu? Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adı ne oldu? Galatasaray ile Türk Telekom arasında 10 yıldır süren stadyum isim hakkı sponsorluğu geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Taraflar anlaşma yenilememe konusunda mutabık kaldı ve Galatasaray yeni stadyum isim sponsoru arayışına girmişti. Galatasaray büyük bir firma ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu. Peki Galatasaray'ın yen stadyun isim sponsoru kim, hangi firma?

2 Gün Önce
2021-10-12 08:35:57
Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne? Galatasaray'ın yeni stadyum ismi ne oldu? Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adı ne oldu?

Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne? Galatasaray'ın yeni stadyum ismi ne oldu? Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adı ne oldu? Galatasaray ile Türk Telekom arasında 10 yıldır süren stadyum isim hakkı sponsorluğu geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Taraflar anlaşma yenilememe konusunda mutabık kaldı ve Galatasaray yeni stadyum isim sponsoru arayışına girmişti. Galatasaray büyük bir firma ile sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu. Peki Galatasaray'ın yen stadyun isim sponsoru kim, hangi firma?

Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği haber nihayet geldi. Galatasaray yeni satdyum isim sponsoru anlaşmasını KAP'a bildirdi. Galatasaray 15 Ocak 2011'den bu yana Türk Telekom ile stadyum isim hakkı sponsorluğu bulunuyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda taraflar sözleşme yenilememe konusunda anlaşmıştı. Türk Telokom Arena'nın adı da bu gelişmeden sonra değişmişti. Peki Türk Telekom Arena'nın yeni adı ne?

Galatasaray Stadının yeni adı ne oldu?

Galatasaray'ın yeni stad adı belli oldu. Galatasaray'a sponsor olan firmanın NEF olduğu açıklandı. Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama A.Ş ile 10 sezon için stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Yeni anlaşma ile Galatasaray'ın stadyum ismi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu oldu.

Galatasaray Satdyum isim sponsoru kim oldu?

Sarı-kırmızılı kulüpten anlaşmaya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş