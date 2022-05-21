Türk sporculardan Fransa'da tarihi başarı
Türkiye, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.
2022-05-21 11:45:45
Sporda bir sevindirici haber de Fransa'dan geldi.
Türkiye, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Okul Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Normandiya bölgesinde devam eden organizasyonda milli atlet Nevin İnce, 400 metre finalindeki 54.60'lık performansıyla en iyi deresini 55 saniyenin altına indirdi ve altın madalya kazandı.
Milli atlet Ayça Fidanoğlu ise 1500 metrede 4:25.78 ile en iyi derecesini koşarak birincilikle altın madalyaya ulaştı.
Para yüzme branşında da 50 metre kelebek erkekler kategorisinde Koral Berkin Kutlu 36:79'lük derecesi ile şampiyon olarak altın madalya elde etti.
Atletizmde yüksek atlamada Atilla Göktuğ Taşdelen ise 2.06'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Cimnastik branşında ise Ceren Biner, artistik cimnastik kadınlar atlama masası finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Türkiye, Gymnasiade 2022'de 22'si altın 74 madalyaya ulaştı
Başkan Karakullukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 1978'de İzmir, 2016 yılında ise Trabzon'da ev sahipliği yaptığı ve Dünya'nın en büyük Okul Sporları Şampiyonası olan Gymnasiade'in Normandiya bölgesinde devam ettiğini, bu sene Gymnasiade'de 64 ülkeden 3 bin 500 sporcunun 17 farklı spor dalında derece için ter döktüğünü kaydetti.
Karakullukçu, Türkiye'den 174 sporcunun katıldığını hatırlatarak, "Şu ana kadar farklı spor dallarında 74 madalya toplamayı başaran sporcularımız toplam madalya ile ülke sıralamasında ilk üçte yer alıyor." dedi.
Karakullukçu, Kovid-19 sürecinin en çok da sporu ve uluslararası müsabakaları etkilediğini, bu nedenle hem bu süreci çabuk geçiştirmek hem de müsabakaları özleyen yetenekli çocukları müsabakalarla buluşturmak istediklerini aktardı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda geniş bir kalıtım ile Gymnasiade 2022'ye dahil olduklarını belirten Karakullukçu, şöyle devam etti:
"Bugün itibari ile bireysel, takım ve para sporlarda 22 altın, 16 gümüş, 36 bronz olmak üzere 74 madalyaya ulaştık, müsabakalar devam ediyor. Madalya sayımızı en yüksekte tutup ülkemize güzel bir başarı ile dönmek istiyoruz. Gerçekten ülke olarak çok yetenekli çocuklara sahibiz. İnanıyorum ki önümüzdeki on yıllarda bugün burada derece almış veya alamamış birçok çocuğumuzun başarılarını daha çok görüp birlikte şahit olacağız."
"Kültür gecesi düzenledik"
Avrupa'da yaşayan bir çok Türk vatandaşın müsabaka salonlarına gelerek ay-yıldızlı sporcuları desteklediklerini aktaran Karakullukçu, "Gymnasiade'nin dördüncü gününde dün akşam kültür gecesi düzenledik. Kültür gününde milli takımlarımız şehir turuna katıldı. Ardından akşam yapılan kültür gecesinde stant açan millilerimiz ziyaretçilere yöresel el ürünleri, takılar, lokum, farklı tatlar ve Türk kahvesi ikram ettiler. Adeta akına uğrayan stanttaki tüm ürünler kısa sürede tükendi. Katılımcı ülkelerin sahne gösterileri yaptıkları gecede, millilerimiz yöresel oyun havaları ile katılımcıları coşturdu." diye konuştu.
Öte yandan organizasyon sırasında gerçekleştirilen ISF Dünya Okul Sporları Federasyonu Genel Kurulundaki seçimlerde Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, ISF Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
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