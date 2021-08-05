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TIMETURK / SPOR / Türk Milli Takımı, Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi

Türk Milli Takımı, Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde Türk Milli Takımı, erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerinde diskalifiye edilerek finale kalamadı.

13 Saat Önce
2021-08-05 08:49:51
Türk Milli Takımı, Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Erkekler 4x100 metre bayrak elemelerinde Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev'den oluşan Türk Milli Takımı, ikinci seride yarıştı.

Yarışı 39 saniyede bitiren milliler, bu sezonki en iyi derecelerine imza atmasına rağmen serisinde sonuncu oldu. Yarış sonrasında yapılan kontrollerde millilerin ilk bayrak değişimi sırasında geçiş kurallarını çiğnediği gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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