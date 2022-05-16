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TIMETURK / SPOR / Türk boksör ringde kalp krizi geçirdi

Türk boksör ringde kalp krizi geçirdi

Almanya'da yaşayan Türk boksör Musa Askan Yamak, Münih'te müsabaka sırasında kalp krizi geçirdi. 36 yaşındaki boksör, hastanede hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-05-16 18:54:25
Türk boksör ringde kalp krizi geçirdi

Yıllarca rakiplerine nefes aldırmadığı o ringdeki son görüntüleri bu oldu. Bir anda yere yığıldı, herkes yardımına koştu.

Almanya'da yaşayan Türk boksör Musa Askan Yamak, Münih kentinde yapılan artı 84 kilo müsabakasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan boksör yaşamını yitirdi.

Yarı ağır sıklet boksta kemer sahibi olan Avrupa-Asya şampiyonu Musa Askan Yamak, çıktığı 75 profesyonel maçı da kaybetmedi.

36 yaşında hayata veda eden Yamak, ölümüyle sevenlerini üzüntüye boğdu. TRTHaber .

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