Türk atletizminde 'mösyö' parmağı

1912'de Stockholm olimpiyatlarında yarışan Mıgırdıç Mıgıryan ve Vahram Papazyan, Türkiye’nin ilk olimpik sporcuları oldu.2017’de ise Ramil Guliyev, Türk atletizm tarihinde büyüklerde dünya şampiyonluğu kazanan ilk isim olma başarısı gösterdi.

Ülkemizde 19. yüzyılın sonuna doğru Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) Fransız beden eğitimi öğretmeni Mösyö Curel'in derslerdeki uygulamasıyla başlayan atletizm, 1896'da Rumlar tarafından kurulan Tatavla Heraklis Kulübü'nün (bugünkü Kurtuluş Spor Kulübü) atletizm branşında idmanlar yapılmaya başladığında yeni döneme geçti.

İlk olimpik sporcular

1912 yılında Stockholm'de yapılan 5. Yaz Olimpiyatları'nda yarışan Mıgırdıç Mıgıryan ve Vahram Papazyan, Türkiye'nin ilk olimpik sporcuları oldular. 1922'de oluşturulan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın içinde önemli bir birim olan atletizm, bu şekilde bir nevi federasyon yapısına kavuştu. 5 Eylül 1924'de Eskişehir'de Türkiye Atletizm Şampiyonası'nın birincisi yapılırken, aynı yıl Türkiye'nin IAAF'a (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) üyeliği gerçekleşti.

Uluslararası ilk başarı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; 1948'de Ruhi Sarıalp, Londra Olimpiyatları'nda Türkiye'ye uluslararası düzeydeki ilk büyük başarıyı getirerek üç adım atlamada bronz madalya getirdi.70'lerde İzmir, Mersin ve Eskişehir bölgesi başta olmak üzere Anadolu'dan çıkan atletler Türkiye şampiyonalarında başarılı olurken, uluslararası platformlarda durgun bir döneme girildi. 1980'lerde yeniden canlanan atletizmde Türkiye rekorlarının en fazla yenilendiği on yıllık periyot yaşandı.

Türkiye artık bölgesel bir güç

Özellikle 2000'li yıllarda uluslararası şampiyonalarda başarıları artan Türkiye'de atletizm federasyonu, 2012'de 90 yılını geride bıraktı. O yıl İstanbul'da Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nı organize eden Türkiye Atletizm Federasyonu, son yıllarda büyük şampiyonalarda önemli sonuçlar yakaladı.2016'da Avrupa Kros'ta tarihte ilk kez madalya sıralamasında birincilik ve tüm Balkan şampiyonalarında zirveye abone olan Türkiye, bölgesinde önemli bir atletizm gücü haline geldi.

Avrupa'da isim yaptık

2017'de Ramil Guliyev, Londra'da Türk atletizm tarihinde büyüklerde dünya şampiyonluğu kazanan ilk isim olma başarısı gösterdi. Guliyev, aynı yıl içinde İslami Dayanışma Oyunları'nı, bir yıl sonra Akdeniz Oyunları ve Berlin'deki Avrupa Şampiyonası'nı da kazandı. Türkiye son yıllarda giderek artırdığı uluslararası madalyaları ve çıkardığı yıldız atletlerle Avrupa'nın önde gelen atletizm ülkeleri arasına adını yazdırdı.

180 binden fazla lisanslı sporcu

Türkiye'deki en popüler spor dalları arasında bulunan atletizmde 2019 itibariyle 180 bini aşkın lisanslı sporcu, 1000'in üzerinde kulüp bulunmaktadır. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet takviminde dokuz ayrı lig yarışması, onlarca yurt dışı teması olmak üzere her yıl 200'ün üzerinde faaliyet yer almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.