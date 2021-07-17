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TIMETURK / SPOR / Türk atlet Pınar Akyol altın madalya kazandı

Türk atlet Pınar Akyol altın madalya kazandı

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türk sporcu Pınar Akyol, gülle atmada altın madalya kazandı.

3 Saat Önce
2021-07-17 22:00:01
Türk atlet Pınar Akyol altın madalya kazandı

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Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar gülle atma finali yapıldı.

Türk sporcu Pınar Akyol, 16.80'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Hollanda'dan Alida van Daalen 16.56 ile gümüş, Alman Nina Chioma Ndubuisi 15.71'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kadınlar gülle atma finalinde yarışan bir diğer milli sporcu Büşra Hatun Ekinci ise 14.65 ile 7. sırayı aldı.

ŞEVVAL ÖZDOĞAN AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

3 bin metre su engellide Türkiye'yi temsil eden Şevval Özdoğan, bronz madalya kazandı.

Milli atlet, 10.07.84 ile en iyi derecesini 10 saniye geliştirerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Yarışı, milli sporcu Pelinsu Şahin ise 14. sırada tamamladı.

Estonya'da devam eden organizasyonda Türkiye'nin madalya sayısı birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üçe çıktı. Mert Kahraman, 10 bin metre yürüyüşte gümüş madalya kazanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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