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Türk atlet Ersu Şaşma'dan Olimpiyat Oyunları'nda tarihi başarı

Türk atlet Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalarak bunu başaran ilk Türk atlet oldu.

1 Saat Önce
2021-07-31 08:23:43
Türk atlet Ersu Şaşma'dan Olimpiyat Oyunları'nda tarihi başarı

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

Ersu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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