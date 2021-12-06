Turgutluspor - Sakaryaspor maçı canlı yayın! Canlı izle

TFF 2.Lig'de lider konumda bulunan Sakaryaspor, Manisa temsilcisi Turgutluspor'a konuk oluyor. Peki bu mücadele TV'lerin yayın akışında yer alıyor mu?