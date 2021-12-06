Turgutluspor - Sakaryaspor maçı canlı yayın! Canlı izle
TFF 2.Lig'de lider konumda bulunan Sakaryaspor, Manisa temsilcisi Turgutluspor'a konuk oluyor. Peki bu mücadele TV'lerin yayın akışında yer alıyor mu?
2021-12-06 11:14:10
TFF 2.Lig'de lider konumda bulunan Sakaryaspor, Manisa temsilcisi Turgutluspor'a konuk oluyor. Peki bu mücadele TV'lerin yayın akışında yer alıyor mu?
Turgutluspor - Sakaryaspor maçı bugün saat 13:00'da başlayacak.
Turgutluspor - Sakaryaspor maçı canlı nasıl izlenir?
Turgutluspor - Sakaryaspor maçı bugün saat 13:00'da TV 264'den canlı olarak yayınlanacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)