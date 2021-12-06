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Turgutluspor - Sakaryaspor maçı canlı yayın! Canlı izle

TFF 2.Lig'de lider konumda bulunan Sakaryaspor, Manisa temsilcisi Turgutluspor'a konuk oluyor. Peki bu mücadele TV'lerin yayın akışında yer alıyor mu?

32 Dakika Önce
2021-12-06 11:14:10
Turgutluspor - Sakaryaspor maçı canlı yayın! Canlı izle

TFF 2.Lig'de lider konumda bulunan Sakaryaspor, Manisa temsilcisi Turgutluspor'a konuk oluyor. Peki bu mücadele TV'lerin yayın akışında yer alıyor mu?

Turgutluspor - Sakaryaspor maçı bugün saat 13:00'da başlayacak.

Turgutluspor - Sakaryaspor maçı canlı nasıl izlenir?

Turgutluspor - Sakaryaspor maçı bugün saat 13:00'da TV 264'den canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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