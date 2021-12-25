Turgutluspor - Kahramanmaraşspor maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'in 19.haftasında Turgutluspor kendi saha ve seyircisi önünde Kahramanmaraşsporu konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-25 10:42:54
TFF 2.Lig'in 19.haftasında Turgutluspor kendi saha ve seyircisi önünde Ankaraspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Turgutluspor - Kahramanmaraşspor maçı bugün saat 13:00'da başlarken mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek.
Turgutluspor - Kahramanmaraşspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Turgutluspor - Kahramanmaraşspor maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almıyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesabından yayınlaması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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