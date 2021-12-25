Turgutluspor - Kahramanmaraşspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'in 19.haftasında Turgutluspor kendi saha ve seyircisi önünde Kahramanmaraşsporu konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?