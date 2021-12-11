Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı olarak nasıl izlenir?
2021-12-11 10:34:59
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı olarak nasıl izlenir?
Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçı bugün 13:00'da başlayacak. Müsabakada Safa Yılmaz düdük çalacak.
Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir?
Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçın ulusal ve yerel kanalların yayın akışında bulunmuyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından mücadeleyi yayınlaması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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