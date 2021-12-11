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TIMETURK / SPOR / Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayın!

Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı olarak nasıl izlenir?

2 Saat Önce
2021-12-11 10:34:59
Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı olarak nasıl izlenir?

Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçı bugün 13:00'da başlayacak. Müsabakada Safa Yılmaz düdük çalacak.

Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı nasıl izlenir?

Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçın ulusal ve yerel kanalların yayın akışında bulunmuyor. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından mücadeleyi yayınlaması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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