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Turgutluspor – Diyarbekirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de nefesleri kesecek bir müsabaka bizleri bekliyor. Turgutluspor – Diyarbekirspor karşı karşıya geliyor.

33 Dakika Önce
2021-11-21 09:38:02
Turgutluspor – Diyarbekirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de nefesleri kesecek bir müsabaka bizleri bekliyor. Turgutluspor – Diyarbekirspor karşı karşıya geliyor.

FF 2.Lig'in 13.haftasında Turgutluspor kendi sahasında Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Turgutluspor ile Diyarbekirspor TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. hafta mücadelesinde Turgutlu 7 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Her iki takım da rakibi karşısında galibiyet elde etmek için mücadele verecek. Maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Turgutluspor – Diyarbekirspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Saat 13:00'de başlayan müsabaka ulusal ve yerel kanallardan yayınlanmayacak. Ancak iki kulubünde sosyal medya hesaplarında mücadaleyi yayınlama ihtimali bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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