Turgutluspor – Diyarbekirspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de nefesleri kesecek bir müsabaka bizleri bekliyor. Turgutluspor – Diyarbekirspor karşı karşıya geliyor.

TFF 2.Lig'de nefesleri kesecek bir müsabaka bizleri bekliyor. Turgutluspor – Diyarbekirspor karşı karşıya geliyor.

FF 2.Lig'in 13.haftasında Turgutluspor kendi sahasında Diyarbekirspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Turgutluspor ile Diyarbekirspor TFF 2.Lig Kırmızı Grup 14. hafta mücadelesinde Turgutlu 7 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Her iki takım da rakibi karşısında galibiyet elde etmek için mücadele verecek. Maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Turgutluspor – Diyarbekirspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Saat 13:00'de başlayan müsabaka ulusal ve yerel kanallardan yayınlanmayacak. Ancak iki kulubünde sosyal medya hesaplarında mücadaleyi yayınlama ihtimali bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.