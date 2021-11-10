Turgutluspor - Adıyaman FK maçını donmadan canlı izle! Canlı yayın

TFF 2.Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden Turgutluspor - Adıyaman FK karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?