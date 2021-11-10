Turgutluspor - Adıyaman FK maçını donmadan canlı izle! Canlı yayın
TFF 2.Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden Turgutluspor - Adıyaman FK karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-11-10 11:28:21
TFF 2.Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden Turgutluspor - Adıyaman FK karşı karşıya geliyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Turgutluspor kendi evinde ligde zor günler geçiren Adıyaman FK'yı konuk ediyor.
Peki futbolseverlerin merak ettiği bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TURGUTLUSPOR - ADIYAMAN FK MAÇI NE ZAMAN?
10 Kasım Çarşamaba Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak.
TURGUTLUSPOR - ADIYAMAN FK MAÇININ HAKEMİ KİM?
Hakem Berkan Çetin görev yapacak.
TURGUTLUSPOR - ADIYAMAN FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Turgutluspor - Adıyamanspor FK maçını ulusal ve yerel kanalların yayınlamayacağı belirtildi. Mücadelenin anlık takibi ise sitemizde yer alacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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